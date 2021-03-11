Каспийскую неделю моды в Астрахани придумали Елизавета Копышенко и Елена Родненко, две молодые мамы. На руках у них пятеро детей, а в портфолио - 11 международных модных показов. У мероприятия почти двухмиллионный бюджет, свыше тысячи участников и столько же гостей. Накануне открытия очередного сезона они поделились секретами бизнеса от кутюр в российской глубинке.

- Вначале у нас даже бизнес-плана не было, - рассказывает Елизавета Копышенко. - Но имелся опыт проведения мероприятий: я организовывала кинопоказы, выставки, а потом решила сделать небольшой показ мод.

Он состоялся ровно десять лет назад в ночном клубе, и туда в качестве модели пришла Елена Родненко. Девушки подружились и вместе организовали первое крупное событие - конкурс астраханских дизайнеров. Мероприятие прошло с большим успехом, организаторы обзавелись дружескими связями с дизайнерами, фотографами, моделями и решили провести Astrakhan fashion day.

- Нам говорили: где Астрахань, а где высокая мода? - вспоминает Елена Родненко. - Но мы нашли подходящее помещение, продумали звук, свет, оформление.

В общей сложности День моды обошелся начинающим предпринимательницам в 30 тысяч рублей. Многое удалось сделать без прямой оплаты. Например, афиши напечатали в обмен на рекламу на мероприятии. А после на устроительниц шоу обратили внимание дизайнеры и журналисты из Москвы и Санкт-Петербурга, предложили сотрудничество. Через год девушки провели еще одно шоу, потом замахнулись на Неделю моды.

- А так как рядом Каспий, то сама собой пришла идея, что должна быть именно Каспийская неделя моды с участием дизайнеров из всех прибрежных государств, - говорит Елизавета Копышенко.

С Туркменистаном и Ираном из Астрахани нет прямого авиасообщения, ехать оттуда сложно и дорого, поэтому предпринимательницы решили расширить границы мероприятия. К примеру, в десятом сезоне, который состоялся осенью, до пандемии, прибыли коллекции из Азербайджана, Бразилии, Казахстана, Монако, Польши, Франции.

- Мы как-то сразу поняли, что это пойдет, - продолжает Елена Родненко. - Есть устаревшее понятие, что неделя моды - это просто показ одежды на подиуме. Но наш проект - показ роста и развития всех направлений индустрии. Например, у нас есть конкурс дизайнеров, в рамках которого мы находим начинающих талантливых модельеров со всего мира, шоурумы, где продаются представленные на Каспийской неделе моды одежда и украшения, мы приглашаем ведущих модных экспертов для мастер-классов, выпускаем журнал.

С каждым сезоном затраты росли. Если первую Неделю моды удалось организовать без расходов на помещение: минэкономразвития бесплатно предоставило модельерам шатер, освободившийся после форума прикаспийских государств, то потом таких подарков уже никто не делал.

- У всех известных показов моды есть инвесторы в виде государства или крупных корпораций, мы же делаем все сами, постоянно придумываем, как окупить свои траты, - подчеркивает Елизавета Копышенко.

Самые большие расходы - это аренда помещения (до 600 тысяч рублей), звукового и светового оборудования (около 250 тысяч рублей), перелет экспертов (до 500 тысяч рублей). А еще нужны средства на проживание и питание гостей, подарки, гонорары сотрудникам и всякие "мелочи": зеркала, невообразимое количество вешалок для одежды, лак для волос, косметику. Затраты покрываем достаточно традиционно - за счет спонсоров, взносов участников и грантов. Но, например, на бартере удается сэкономить около 500 тысяч рублей: это расходы на полиграфию, деловые обеды, вечеринки, проживание гостей, деньги отработаются рекламой на самом мероприятии и в соцсетях. Доходы от продажи билетов на показы минимальны, так как в основном билеты получают бесплатно партнеры и представители массмедиа.

- В пандемию мы, как и все, пострадали: очередной сезон должен был состояться весной, мы уже купили билеты экспертам, и тут объявили карантин, обратно сдать билеты не получилось. Пришлось все отменять, - вспоминает Елена Родненко. - Но мы не опустили руки. Как только ослабили карантинные ограничения, провели Неделю моды на свежем воздухе, на теннисном корте. Гостей из-за рубежа, конечно, не было, но приехали модельеры из других регионов.

Самое главное - не опускать руки.

- Конечно, есть сложности, начиная от качественного звука и света, который мы ищем по всему городу, и заканчивая дефицитом кадров. Нужны менеджеры по рекламе, режиссеры-постановщики, кастинг-менеджеры, визажисты, модели, а у нас не столица, и найти профессионалов трудно, самим растить приходится, - делится проблемами Елизавета Копышенко. - Поэтому мы на каждой неделе моды организуем мастер-классы и приглашаем ведущих экспертов в этой сфере. Все наши дети - модели на подиуме, а моя пятилетняя дочь мечтает стать дизайнером украшений. Но главное - это пластичность ума и вариативность подходов. Каждый раз задаю себе вопрос: зачем я это делаю? Очень мотивирует, особенно в непростые времена, становится легче понять, куда двигаться. Сейчас, например, у нас грандиозные планы: провести в мае 12-й сезон Каспийской недели моды, свое участие в нем уже подтвердили Бразилия, Турция, Франция, Австрия. А вообще мы мечтаем организовать показы не два раза в год, как сейчас, а четыре, выпустить собственную линию одежды и провести презентацию наших дизайнеров за рубежом, потому что они - самые лучшие.