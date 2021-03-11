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Домик у моря

Эксперты рассказали, какая земля самая дорогая в ЮФО
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 51(8402)
В Южном федеральном округе самая дорогая земля. Среди лидеров - Республика Крым, Ростовская область и Краснодарский край. К такому выводу пришли эксперты компании "Авито Недвижимость".
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

Рынок земли в республике - это в основном сельскохозяйственные участки, предназначенные для ведения садоводства и под индивидуальное жилищное строительство. По количеству предложений лидирует Симферополь, Симферопольский район и Бахчисарайский. По большей части это участки до 10 соток.

Фото: iStock
В Крыму вырос спрос на загородные дома

Повышенным спросом пользуются земли ИЖС в окрестностях крымской столицы, а также рядом с курортными городами. Стоимость зависит от расположения и инфраструктуры. Самые дорогие участки на южном берегу Крыма, что обусловлено их дефицитом. Например, в городском округе Ялта за шесть соток продавцы просят 2,2 - 6,8 миллиона рублей, за восемь соток - 3,5 - 9 миллионов.

По данным "Авито Недвижимости", Крым вошел в топ регионов с самыми высокими ценами на участки ИЖС, средняя цена сотки здесь составляет 150 тысяч рублей. Далее следуют Ростовская область и Краснодарский край (128 тысяч и 101 тысяча соответственно). И это при средней стоимости в России - 39 271 рубль за сотку.

Специалисты отмечают, что в 2020 году спрос на участки в стране вырос на 37 процентов, в Крыму - на 45. Интерес объясняют влиянием пандемии, колебанием курса валюты и законодательными новшествами. В период самоизоляции многие пересмотрели требования к жилью: городские условия перестали полностью удовлетворять потребности всех членов семьи. Из-за удаленной работы и дистанционного обучения у людей появилась необходимость в улучшении жилищных условий. Кроме того, на рынок земли оказала влияние сельская ипотека, открытая в 2020 году. Были расширены и возможности использования материнского капитала: теперь эти средства можно потратить на покупку участков, предназначенных для садоводства.

- Одним из самых ожидаемых событий на рынке загородной недвижимости и земельных участков стал федеральный закон, разрешающий строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий за исключением государственных природных заповедников. Длительное время на эти земли налагались серьезные ограничения, возникали проблемы - от невозможности построить дом на собственном участке до отсутствия поблизости школ и детских садов, - комментирует тему руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито. Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

В пятерку лидеров по стоимости участков в СНТ (садовых некоммерческих товариществах) и ДНП (дачных некоммерческих партнерствах) вошли Краснодарский край (75 тысяч рублей за сотку), Ростовская область (63 тысячи рублей), Крым (58 тысяч рублей), а также Ленинградская область и Московская (50 тысяч рублей).

Фото: Владимир Аносов
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- Крымчане и жители других регионов стали чаще интересоваться покупкой участков в СНТ в Симферополе, Симферопольском районе и на южном берегу Крыма. Количество таких запросов по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза, - отмечает риелтор Светлана Иванова.

Республика Крым также лидирует среди регионов РФ по стоимости земли промышленного назначения: средняя цена сотки здесь составила 276 тысяч рублей, в Краснодарском крае - около 182 тысяч рублей, в Московской области - 158.

По данным группы компаний АФК, рынок земельных участков промышленного назначения на полуострове плохо развит. В основном все объявления представлены в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе. По количеству предложений лидирует Бахчисарайский район. Здесь же реализуется один из масштабных проектов в Крыму - индустриального парка "Бахчисарай".

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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