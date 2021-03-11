Мировые цены на рынке сельхозпродукции сейчас позволяют получить доход не ниже среднего значения за последние весьма удачные годы. По данным агентства "Совэкон", в первой декаде марта российская пшеница с протеином 12,5 процента подорожала до 284 долларов за тонну на условиях FOB, при этом цена достигала даже 300 долларов.

- Сейчас на мировых торговых площадках наблюдается повышение цен, дорожают все коммодитиз, биржевые товары, в том числе и зерно, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Нет сомнения, что нынешний год пройдет под знаком высоких закупочных цен. Но что будет дальше, сказать трудно. Федеральные власти стараются сохранить паритет цен. Скорее всего, если мировые цены начнут снижаться, то власти будут снижать или даже обнулят экспортную пошлину. То есть резких перекосов ждать не надо. Однако изменение структуры посевных площадей на юге неизбежно. Дело в том, что в последние годы Россия активно наращивает переработку сельхозпродукция, а значит, становятся востребованными другие сельхозкультуры. Например, сафлор, масло из которого используется в фармакологии, косметологии и пищепроме. Подсолнечник и лен как сырье для производства масла на экспорт, кукуруза для производства комбикорма и так далее. С другой стороны, впервые за последние годы сильно упала рентабельность производства сахарной свеклы. Культура стала слишком непредсказуемой из-за скачков цен на сахар, так что кубанские аграрии будут сокращать посевы.

Между тем с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу была повышена до 50 евро за тонну. А с 15 марта власти введут пошлины на кукурузу (25 евро) и ячмень (10 евро). Кроме того, до 1 июня будет действовать квота на вывоз зерновых в размере 17,5 миллиона тонн. А все, что сверху, будет облагаться пошлиной в размере 50 процентов от таможенной стоимости продукции (но не менее 100 евро за тонну). Со 2 июня вводится плавающая пошлина, которую власти планируют сделать бессрочной. Все это для того, чтобы стабилизировать рынок и не дать разогнаться продовольственной инфляции. Но эти меры вызвали неоднозначную реакцию.

- С одной стороны, свободный рынок привел бы к тому, что трейдеры в погоне за длинным рублем вывезли бы все качественное зерно. А это прямой путь к дефициту (при рекордном урожае) и удару по себестоимости хлеба, крупы, мяса, молочных продуктов и так далее, - говорит Дмитрий Беляев. - Однако аграрии опасаются снижения закупочных цен на зерно внутри страны. Некоторые считают, что из-за ограничений пора сокращать озимый клин, который на юге увеличивался последние 15 лет.

В феврале агроблогер и фермер Никита Токмаков провел опрос среди 300 российских руководителей агропредприятий и выяснил, что 36 процентов из них хотят уменьшить посевы пшеницы на 10 и более процентов. Впрочем, сам автор опроса оговаривается, что пока это предварительные данные.

- Многое будет зависеть от погоды весной, остатков семян яровых и целого ряда других внешних факторов. Но в том, что сокращение будет, никто не сомневается, - говорит Токмаков. - Выпадающие площади аграрии намерены занять, в первую очередь, подсолнечником, а также бобовыми, ячменем и кукурузой.

Глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин советует российским аграриям брать пример с американцев, которые не зацикливаются на одних и тех же сельхозкультурах, а руководствуются мировой конъюнктурой и легко меняют структуру посевов по необходимости.

- Несколько лет назад США уступили России пальму первенства в экспорте пшеницы. Но это случилось не из-за того, что они не смогли произвести больше, просто многие фермеры поняли, что кукуруза на ближайшие годы будет более маржинальной культурой, и быстро переориентировать на нее, - говорит эксперт. - Поэтому изменение структуры посевов - это не плохо. Наоборот, это изменение сознания российских фермеров. Нужно думать не о валовом сборе, а о потенциальном доходе с каждого гектара. Только в таком случае они смогут рассчитывать на максимальную прибыль.

Прямая речь

Александр Шипулин, глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края:

- Этот год будет непростым для фермеров юга. Озимые от недостатка влаги осенью не получили должного развития. Кое-где всходы даже не появились. Семена лежали долгое время в сухой земле, не получились побеги, ростки замерли в какой-то фазе и погибли. Сейчас можно только предполагать, а весной уже будет видно, что сохранилось. Будем обследовать поля и оперативно анализировать ситуацию. Возможно, какую-то часть придется пересевать.