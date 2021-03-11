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11.03.2021 12:27

Торт возьми!

Южнороссийские кондитеры восстанавливаются после пандемии
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 51(8402)
В 2020 году предприятия практически всех сфер экономики столкнулись с трудностями. Многие вынуждены были закрыться, другие продолжают работать. "РГ" узнала у мастеров кондитерского дела, как они выжили в кризисный период.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Например, на фабрике в Армавире по итогам трех кварталов прошлого года чистая прибыль составила 1,7 миллиона рублей, тогда как за тот же период 2019 года было только 274 тысячи. Но большинство предпринимателей говорят, что сейчас для роста неподходящее время.

Фото: iStock
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- Можно сказать, что 2020 год мы еще не пережили. У нас все плохо, прибыль нулевая. И со спросом ничего хорошего не наблюдаем. Как-то держимся на плаву только благодаря господдержке, - отметил Сергей Шайкин, директор волгоградской фабрики, выпускающей печенье.

Возможно, расходы на сырье поможет удержать на прежнем уровне новая мера государственной поддержки в виде компенсации части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Такую субсидию предлагают тем производителям, которые примут обязательство не повышать отпускные цены на муку. Прием документов начался 5 марта. Деньги будут давать за зерно, закупленное в феврале.

Тем не менее работающая уже полтора десятилетия сеть кондитерских в Волгограде в последние месяцы закрыла несколько точек. Но продолжает работать.

- Мы воспользовались всеми мерами поддержки: субсидиями, отсрочкой платежей. Что обещали власти, они выполнили. И нам это помогло. Хотя в рост мы не пошли, но люди всегда едят и хлеб, и булочки. Снижение покупательской активности ощущалось только в период самоизоляции. Сейчас спрос восстановился, - говорит директор сети Ирина Устименко.

На одном крупном кондитерском предприятии Волгограда нам не стали раскрывать экономические показатели, но отметили, что кризисная ситуация вынудила расширить спектр услуг. Так, с июня у компании помимо стационарных точек торговли появилась и собственная доставка продукции.

На другом предприятии, занимающемся в основном выпечкой тортов и пирожных, "РГ" заверили, что в целом год прошел успешно. Отчасти этому помогло участие в нацпроекте повышения производительности труда. Удалось добиться большой экономии времени, а дополнительных затрат на это не потребовалось.

Фото: пресс-служба
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- Нам удалось нарастить прибыль, появились новые каналы сбыта. В частности, вошли в новую торговую сеть, сначала с некремовой продукцией, а потом и с кремовой. По сравнению с 2019 годом прибыль выросла процентов на 30. Поставляем продукцию в Ростовскую, Саратовскую области, в Крым. Есть планы поставок в Дагестан и другие регионы, - прокомментировала директор кондитерского производства Наталья Морозова.

Здесь расширяют и товарную линейку. Но не все новшества покупатели воспринимают с энтузиазмом. Казалось бы, в обществе есть спрос на здоровое питание. Но, выяснилось, что условно диетические сладости (например, с использованием стевии вместо тростникового сахара) волгоградцам не нравятся.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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