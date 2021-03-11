На юге России увеличилась стоимость бытовой техники и электроприборов, которые поставляются в основном из-за рубежа. Сейчас некоторые эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на эти товары. Насколько он реален, выясняла "РГ".

По данным Ростовстата, около года назад на семь процентов подорожали стиральные машины, холодильники, пылесосы, а также смартфоны, планшеты и ноутбуки. Эта тенденция была заметна и в соседних регионах.

Опрос корреспондента "РГ" показал: в реальности рост цен на электробытовую технику за последние месяцы был значительно выше, не менее 20 процентов. Об этом говорят как сами покупатели, так и поставщики товаров.

- В январе 2019 года я приобрела мобильный телефон - китайскую копию модели известной европейской фирмы за 25 тысяч рублей, сейчас эта же модель стоит уже 34 тысячи, - рассказывает ростовчанка Алена Кадобкина.

- Мы торгуем электроникой, в основном мобильниками. Закупаем их в Европе. За последний год цены у нас выросли примерно на 20 - 30 процентов, прежде всего из-за повышения курса валюты, - говорит продавец магазина мобильных телефонов в Краснодаре Алексей Рыков.

Но, по словам владельца этого магазина Сергея Миронова, отпускные цены у производителей в Китае или Германии, откуда доставляют товар, остались на прежнем уровне.

- Главным образом мы стали продавать дороже потому, что в течение последнего года многое подорожало: продукты питания, услуги, даже продукция, производимая в России. Знаю, что в Краснодаре выросли цены на мебель, потому что отечественные производители того же ДСП и МДФ теперь стали отправлять свою продукцию в европейские страны, там этот товар сегодня в дефиците, - утверждает Сергей Миронов.

У многих поставщиков изменилась логистика, что создало предпосылки для подорожания товаров из-за границы. Что касается стиральных машин и холодильников, их стоимость также увеличилась. Как рассказали в одном из интернет-магазинов, работающем по всей России, склад которого есть также в Ростове-на-Дону, вероятность дальнейшего роста цен вполне реальна.

- Если год назад бюджетный, маленького размера холодильник стоил у нас 15 - 16 тысяч рублей, то теперь - 20, независимо от сборки - российской, китайской или европейской. Хороший холодильник сейчас можно купить минимум за 35 - 40 тысяч рублей. Так что всем, кому нужна бытовая техника, лучше купить ее скорее, - дает совет сотрудница интернет-магазина Оксана Пивоварова.

По мнению экспертов, негативная тенденция роста цен на электробытовые приборы связана с дефицитом главных компонентов для них. Особенно на российском рынке наблюдается острая нехватка видеокарт, экранов и различных носителей памяти, до 80 процентов которых производят в КНР. Ситуация может измениться в зависимости от введения ограничений или, наоборот, смягчения санкций против Китая со стороны США. По некоторым прогнозам, поставка комплектующих в прежнем объеме может возобновиться не раньше конца марта - апреля, так как китайцы празднуют сейчас Новый год. Поэтому возможен рост цен на электротовары, прежде всего ноутбуки, на 40 - 50 процентов.

На смартфоны ценники, вероятно, недолго останутся прежними. Подорожание новых моделей может произойти также с конца марта.

Крупные производители и ретейлеры пока стараются сдерживать цены, тем более что у некоторых из них еще остались складские запасы. Как сложится ситуация, когда они закончатся, неизвестно, ведь ко всему прочему не так давно увеличилась и стоимость морских перевозок. Как сообщили в одной из ростовских коммерческих фирм, работающих с импортом, если в начале прошлого года стоимость аренды одного контейнера составляла полторы тысячи долларов, то в конце стала в несколько раз больше.

При этом многие негативные факторы, влияющие на конечную стоимость товаров, могут быть нивелированы до середины этого года. Поэтому, как советуют некоторые эксперты, торопиться с покупкой электробытовой техники не стоит, лучше подождать. С другой стороны, если есть возможность купить в момент акции по сниженной цене, то целесообразно это сделать.

Прямая речь

Сергей Семенов, руководитель аналитического центра издательского дома "Евромедиа":

- Прежде всего, сильно подорожала транспортировка по всему миру. Определенные проблемы есть в Китае, который долгое время является фабрикой, где производится основной объем техники. Как минимум в первом полугодии ждать какого-то отскока цен не приходится, поскольку, как и многие товары длительного пользования, эта продукция имеет определенное плечо: нужно произвести, доставить, развезти по магазинам.

Марина Самойлова, руководитель Ростовстата:

- Старт 2021 года с точки зрения повышения потребительских цен оказался достаточно спокойным. Что касается электробытовых приборов, а такие товары очень востребованы, январь не показал никакого движения цен на них.