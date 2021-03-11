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11.03.2021 11:04
Рубрика: Общество

Ростовстат подсчитал, во сколько обойдутся блины на Масленицу

Текст: Лариса Ионова
Фото: Ростовстат Фото: Ростовстат
Фото: Ростовстат

Сколько стоит на Дону главное блюдо масленичного стола с разнообразными добавками, посчитали эксперты Ростовстата.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Кто на Масленицу испечет самые дорогие блины

На приготовление порции блинов по традиционному рецепту потребуется литр молока, 400 граммов муки, три яйца, 100 граммов растительного масла, 75 граммов сахара и пять граммов соли. Стоимость этого набора продуктов в средних ценах февраля 2021 года составила, по подсчетам статистиков, 110,7 рубля. В среднем по России цена этой же порции блинов дороже на 4,4 процента. Интересно, что в прошлом году масленичные блины обошлись дешевле - на 10,9 рубля.

Из теста, взбитого из указанного количества продуктов, получится примерно 30-50 блинов (все зависит от диаметра и толщины). Исходя из этого специалисты вывели и среднюю стоимость одного блина: от 2,2 до 3,6 рубля. Не забудем к блинам масло (30 граммов) или сметану (200 граммов). Тогда стоимость порции увеличится в среднем до 126,6 и 156,2 рубля соответственно.

Многие хозяйки сделают в эти дни и блины с начинкой. Начинка в виде варенья (100 граммов) увеличит цену порции блинов на 25,3 рубля, 100 граммов меда - на 42,7 рубля, 60 граммов сгущенки - на 13,8 рубля. Блины с мясным фаршем (500 граммов) будут стоить 276,1 рубля, с творогом (500 граммов) - 279 рублей, с красной икрой (50 граммов) - 341,7 рубля.

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