В Адыгее обсудили предложения по снятию ограничений в развитии региона

Сегодня на совещании, которое глава РА Мурат Кумпилов провел с участием членов Совета Федерации, отдельным вопросом были обсуждены задачи по дальнейшей реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

Как уже сообщалось, цель рабочей поездки сенаторов в Адыгею - мониторинг хода реализации индивидуальной программы, национальных проектов и обсуждение факторов, сдерживающих развитие региона.

На совещании было отмечено, что важный для республики блок мероприятий связан с наращиванием энергомощностей. В этой сфере руководство Адыгеи активно взаимодействует с минэнерго, структурами ПАО "Газпром" и ПАО "Россети".

В результате утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея на период 2021-2025 годов на сумму свыше трех миллиардов рублей. Она предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению газоснабжения промзоны в Тахтамукайском районе, реконструкцию перегруженных газораспределительных станций и строительство новой ГРС "Новый сад" с сопутствующей инфраструктурой.

В сфере электроэнергетики планируется реконструкция девяти питающих центров, мероприятия по разработке проектно-сметной документации уже включены в инвестиционную программу ПАО "Россети Кубань". Отдельно шла речь о сложившейся в электросетевом комплексе региона ценовой конъюнктуре. Также перед сенаторами была обозначена важность содействия в развитии сферы возобновляемой энергетики.

Для преодоления факторов, сдерживающих развитие РА, правительство Адыгеи выступило с рядом предложений, воплощение которых требует содействия федерального центра.

В частности, республике необходима финансовая помощь в строительстве комплексного реабилитационного центра для инвалидов, нового здания противотуберкулезного диспансера, ливневой канализации по улице Хакурате в Майкопе, возведение которой планируется синхронизировать со строительством дороги в обход города. Содействие федерального центра необходимо и в решении важных социальные вопросов: обеспечение жильем детей-сирот и улучшение жилищных условий молодых семей.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских отметил, что сенаторы готовы приложить усилия, чтобы помочь в решении этих вопросов не только на законодательном уровне, но и при организации коммуникации с необходимыми структурами федеральных органов власти. Сенатор также сообщил, что все предложения региона будут вынесены для рассмотрения на заседание Комитета СФ по экономической политике.

"Обозначенные на совещании вопросы мы также обсуждали на уровне Правительства РФ, профильных министерств. Республика ощущает постоянную поддержку федерального центра, в том числе сенаторов и лично Валентины Матвиенко. Со своей стороны мы принимаем системные меры для преодоления сдерживающих факторов. Уверен, что совместно будут найдены оптимальные пути решения актуальных для республики задач", - отметил Мурат Кумпилов.

В завершение глава Адыгеи отметил, что все рекомендации сенаторов будут проанализированы и учтены для выполнения стратегических инициатив президента страны и достижения целевых показателей социально-экономического развития региона.