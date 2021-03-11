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11.03.2021 14:13
Рубрика: Власть

В Адыгее представители СФ осмотрели отремонтированные учреждения культуры

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее проходит выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему: "О мерах по обеспечению опережающего социально-экономического развития Республики Адыгея".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Делегацию возглавил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских. Также в ее состав входят сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков. Рабочая поездка участников заседания началась в Тахтамукайском районе с посещения объектов, которые были реконструированы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития РА.

Фото: Алексей Гусев
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По поручению главы республики Мурата Кумпилова премьер-министр РА Геннадий Митрофанов ознакомил сенаторов с результатами проведенной работы. В частности, были осмотрены здания Дома культуры в поселке Яблоновском и культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем, где завершился капитальный ремонт. На эти цели направлено свыше 110 миллионов рублей.

В поселке Яблоновском Дом культуры "Факел" с середины 90-х годов находился в частной собственности и по назначению не использовался. Благодаря усилиям руководства республики этот объект удалось вернуть в муниципальную собственность и включить проект реконструкции ДК в индивидуальную программу. Таким образом, руководство Адыгеи при поддержке правительства РФ решило вопрос восстановления работы Дома культуры, на базе которого теперь создан современный культурно-досуговый центр с концертным залом на 290 посадочных мест.

КСДЦ поселка Энем также является центром культурной жизни. Здесь работает 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. Кроме того, в Центре расположен музей, который включает четыре экспозиции, более 5000 экспонатов, и модельная библиотека с общим книжным фондом 14 589 единиц. Здание культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем было построено в 1980 году и требовало капитального ремонта.

В ходе ремонтных работ на обоих объектах была перекрыта кровля, заменены двери и окна, отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, установлена пожарная система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к сети Интернет. Также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. Концертные залы оснащены высококлассным современным световым и звуковым оборудованием. Более того, Центр в Энеме в 2020 году выиграл конкурс и получил от Фонда кино пять миллионов рублей на оборудование кинозала.

В настоящее время данные учреждения культуры уже открылись. Поэтому сенаторы смогли ознакомиться не только с результатом капремонта, но и побывать на занятиях творческих коллективов. Свое мастерство показали народный хор "Зарницы", образцовый ансамбль адыгского танца (ОААТ) "Пламя", ОААТ "Молодость Адыгеи", образцовый фольклорный ансамбль "Родничок" и другие коллективы, которые достойно представляют регион на престижных конкурсах и фестивалях. В ходе посещения репетиций Алексей Русских подчеркнул важность повышения профессионального мастерства коллективов, а также поинтересовался уровнем оснащенности домов культуры.

Представители администраций муниципалитетов поблагодарили руководство страны и республики за внимание к развитию культурно-досуговой деятельности в небольших населенных пунктах. Было отмечено, что созданные условия в Доме культуры "Факел" и КСДЦ п. Энем позволяют расширить деятельность учреждений, повысить творческий потенциал и мастерство участников самодеятельных коллективов.

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