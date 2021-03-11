В Калмыкии зарегистрировали вспышку коронавируса в доме престарелых

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

В Малодербетовском районе, где зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, развернули инфекционный госпиталь. Коронавирус выявили у 41 жильца интерната из 59, также заболел один сотрудник учреждения. Повышенная температура есть у шестерых из заболевших, у остальных болезнь протекает бессимптомно.

В Калмыкии по состоянии на 11 марта зарегистрировано 19 436 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 79 за последние сутки. Выздоровели 18 478 человек, скончались 303.