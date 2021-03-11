В Краснодаре председатель райсуда задержан по подозрению во взятке

В Краснодаре задержан председателя Октябрьского районного суда. Об этом "РГ" сообщили источники в правоохранительных органах региона.

Главу райсуда подозревают в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей.

Сейчас сотрудники силовых ведомств проводят оперативные мероприятия в отношении подозреваемого, сообщает ТАСС.

В пресс-службе краевого суда Кубани отказались что-либо комментировать по поводу произошедшего.

Отметим, что нынешний председатель Октябрьского районного суда Краснодара был назначен на эту должность 16 марта 2015 года на шестилетний срок.