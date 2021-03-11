В Крыму сочли "клоунским междусобойчиком" встречу западных стран в ООН

"Неформальное заседание" Совбеза ООН по теме Крыма​​​ с участием некоторых западных стран и США в пятницу, 12 марта, неминуемо превратится в "клоунский междусобойчик". Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Обсудить в очередной раз ситуацию с принадлежностью Крыма предложила Эстония, которая при этом отказала самим крымчанам в праве участвовать в этой дискуссии.

- Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных "крымоненавистников", поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, - заявил Александр Молохов в комментарии РИА Новости. - На нем добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить "крокодиловы слезы".

В свою очередь, Россия проведет 17 марта свое неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме Крыма с участием представителей полуострова.

- Поскольку правда о ситуации на полуострове им (странам запада и США - Прим.ред.) абсолютно не нужна, мы по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашего неформального заседания СБ ООН по Крыму уже 17 марта, - написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. - Жители полуострова подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность.