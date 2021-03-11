Во всех федеральных округах в рамках нацпроекта "Образование" началась серия полуфиналов Всероссийского профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты".

Всего их будет шесть: 25 лучших участников каждого пройдут в финал. Он состоится в апреле на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Главная цель конкурса - поиск, поддержка и развитие молодых и талантливых ребят, которые хотели бы связать свое будущее с профессией учителя. И не обязательно учиться в специализированном вузе. "Мы рады, что активные студенты различных специальностей планируют стать учителями", - говорит руководитель проекта "Учитель будущего. Студенты" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Богданцев. В Томске и Екатеринбурге полуфиналы завершились. Три дня в Томске 25 вышедших в полуфинал студентов из Сибири и Дальнего Востока делились опытом, играли, слушали лекции и проходили сложные испытания. Соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из реальной учебной практики. Было и тестирование по предметам: психологии, истории и русскому языку. 20 процентов полуфиналистов в Сибири - юноши.

В Екатеринбурге на окружной полуфинал съехались со всего Урала 92 студента, которые показали лучшие результаты в дистанционном тестировании. Третьекурсница педагогического университета Карина Шкиндер пошла на конкурс, чтобы проверить себя. По первому образованию она бухгалтер-экономист: поработала и поняла - не ее.

Аркадий Дудырев - единственный финалист из Тюменской области. И один из немногих участников, кто учится не в педагогическом. Он будущий врач. В Тюмени он ведет курсы по анатомии, физиологии и первой помощи для учеников восьмых и десятых профильных классов. Программу разработал сам на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

В последний день конкурса им предложили поучаствовать в стратегической игре. Каждый получал определенную роль (учитель, директор, родитель, ученик и так далее). Задача - выстроить свое видение "школы будущего", но во взаимодействии с другими участниками.

"Мы считаем, что будущее за междисциплинарным образованием, которое позволяет формировать целостную картину мира у ребенка. А это возможно только при командной работе учителей. Исходя из этого выстроены конкурсные испытания", - рассказывает Андрей Богданцев.

Учитель будущего должен быть мобильным, смелым, талантливым, трудоспособным и веселым

В заданиях организаторы постарались отразить проблемы, которые есть не только в системе образования, а в целом связанные с детством: взаимодействие между поколениями, жизнь ребенка в виртуальном пространстве, буллинг.

Часть заданий не имеет правильного или неправильного решения. Эксперты оценивают умение аргументировать, отстаивать свою позицию и смотрят, насколько она совпадает с нормами педагогики и психологии.

"Учитель будущего должен быть в первую очередь мобильным, во вторую - смелым, в третью - талантливым, в четвертую - очень трудоспособным и в пятую - веселым и смешным", - считает пятикурсник Томского госуниверситета Илья Трофимов, получивший путевку в финал.