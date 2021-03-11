В Ростовской области практически все государственные и муниципальные услуги переведены в цифровой формат. По рейтингу 2020 года регион вошел в пятерку лидеров с самым высоким качеством услуг связи.

А это значит, что нет необходимости выстаивать очереди за одной бумагой или подписью. Часть услуг можно получить дистанционно в системе электронного документооборота. 93 процента населения четырехмиллионного региона уже зарегистрировано на госуслугах. В 2020 году население и организации подали более 4,8 миллиона заявлений на получение тех или иных услуг, это вдвое больше, чем в 2019-м. Новая задача - перевести их на более высокий уровень цифровизации, чтобы взаимодействие всех структур достигло автоматизма и любой вопрос решался "под ключ".

Несмотря на кажущееся благоденствие, сфера мобильной связи и интернета также стала жертвой коронавируса. По данным информационно-аналитического агентства Content Review, наибольший удар самоизоляция нанесла по операторской рознице и роуминговой выручке. Падение доходов из-за опустевших салонов связи составило от 9 до 11 процентов. Не спасло увеличение потребляемых услуг: дело в том, что пакетные тарифы, на которые операторы перешли несколько лет назад, предоставляли избыточное количество трафика и звонков. Как отмечают эксперты, многим абонентам не пришлось переходить на более дорогие тарифы. Ограничения и закрытие границ привели к потерям доходов от международного роуминга. Так, агентство Juniper Research констатирует падение абонентской базы роуминга на 73 процента по сравнению с доковидным 2019 годом. По прогнозам аналитиков, восстанавливаться сфера роуминга будет долго и сможет наверстать утерянные позиции лишь в 2024 году.

А затраты не заставили себя долго ждать. Самоизоляция и удаленная работа сместили интенсивность использования услуг мобильной связи из деловых центров в спальные районы. Это привело к необходимости создать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов, что, в свою очередь, потребовало новых капитальных затрат.

Интернет-компании подтверждают существенный, до 50 процентов, рост трафика. В частности, речь идет о платформах для онлайн-конференций, где теперь проводится подавляющая часть рабочих встреч, и о образовательных платформах. Не стоит забывать также о кратно выросших запросах на развлекательный контент: онлайн-игры, соцсети, сериалы и онлайн-клубы по интересам. Увеличение числа домашних абонентов констатировали представители МТС, Ростелекома, Вымпелкома и другие.

Но обвала сетей, которого многие так боялись, к счастью, не произошло, констатирует министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов. По его словам, участники рынка старались нивелировать перегрузку сетей, отработали в оперативном режиме, сбоев не было.

Инвестиции в основной капитал по отрасли - 7,6 миллиарда рублей. Регион получил 12,5 миллиона рублей субсидии на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия. Она используется для предоставления сведений в рамках электронных госуслуг между органами власти.

- Мы активно поддерживаем наши технологичные компании по участию в федеральных конкурсах на получении поддержки. В 2020 году 46 организаций и физических лиц участвовали в таких конкурсах с общим финансированием 155 миллионов рублей, - отметил министр.

В регионе проводится обучение кадров для новой цифровой экономики: более 14 тысяч человек получили высшее образование, еще столько же прошли повышение квалификации. Уроки цифровой грамотности проводят сегодня в тысяче школ региона.

Кстати

Чтобы внедрять новые технологии в управление и в экономику, не обойтись без коммуникационной инфраструктуры. В сложный 2020 год она активно развивалась в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". В Ростовской области проложено 4,5 тысячи километров оптико-волоконной линии связи, что дало возможность обеспечить коллективный доступ к вайфаю даже в тех населенных пунктах, где живут от 250 человек. С проектом "Информационная инфраструктура" в городах и селах в 2020 году подключен к интернету 681 социально значимый объект: сельские ФАПы, школы и интернаты, органы местного самоуправления, пожарные службы, полиция. В этом году на очереди еще 893. Повсеместная цифровизация поможет осенью этого года провести перепись населения. У жителей появится возможность самостоятельного заполнить переписной лист. "Цифрой" охвачено свыше пяти тысяч домохозяйств. Построено и модернизировано 480 базовых станций, и в итоге уже 86 процентов населения региона подключено к высокоскоростному интернету.