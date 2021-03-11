В Сочи разыграют блинные медали и угостят блинами из 3D-принтера

Во всех четырех районах курорта на главных площадях (в центре Сочи - на площади Южного мола, в парке Ривьера, перед цирком и других локациях) разыграют около 20 комплектов блинных медалей. Среди главных дисциплин - заплывы моржей и семейные соревнования по метанию "блинчиков" - эстафета по запуску морских камней над водной поверхностью на наибольшее количество касаний. Кстати, этот вид спортивной забавы очень популярен на многих морских курортах Европы, теперь он станет традиционным и в Сочи.

В числе дисциплин и другие традиционные масленичные спортивные развлечения - перетягивание каната, прыжки в мешках и на скакалке, бой подушками, забег в ластах и другие.

"Первая блинная Олимпиада" завершится масленичной эстафетой - сочинские спортсмены пронесут миниатюрные копии чучела Масленицы.

- Для участия в масленичных спортивных забавах приглашаются все желающие, однако наши волонтеры будут следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдением санитарных требований в точках общепита, - рассказал директор департамента спорта и физической культуры администрации Сочи Анатолий Мирошников. - Уверен, не смотря на ограничения, это мероприятие станет отличным поводом провести воскресный день на свежем воздухе вместе с родными и близкими. Первая блинная олимпиада станет прекрасной новой традицией в нашем городе.

Как ранее рассказали в пресс-службе образовательного центра "Сириус", в ближайшее воскресенье на Медальной площади в Олимпийском парке состоятся "Блинный забег", мастер-классы по плетению мандал, созданию оберегов, лепке птичек из природной глины и росписи одежды, конкурс на лучшее чучело Масленицы, а также техномасленица, где гости смогут попробовать блины, приготовленные на 3D-принтере.