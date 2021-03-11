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11.03.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Сочи застройщик обманул покупательниц на 2,5 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи недобросовестный застройщик незаконно пытался реализовать квартиры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

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Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку по обращениям двух местных жительниц.

Установлено, что они приобрели помещения в доме, строительство которого планировалось на земельном участке, расположенном в микрорайоне Октябрьском. Причем разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на этом участке не выдавалось. Так, женщины передали застройщику более 2,5 миллиона рублей.

По данному факту материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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