В Сочи застройщик обманул покупательниц на 2,5 млн рублей

В Сочи недобросовестный застройщик незаконно пытался реализовать квартиры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку по обращениям двух местных жительниц.

Установлено, что они приобрели помещения в доме, строительство которого планировалось на земельном участке, расположенном в микрорайоне Октябрьском. Причем разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на этом участке не выдавалось. Так, женщины передали застройщику более 2,5 миллиона рублей.

По данному факту материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).