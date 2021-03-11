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11.03.2021 12:46

Похоронная монополия

Рынок ритуальных услуг заинтересовал ФАС
Текст: Роман Апрелев
Российская газета - Экономика Юга России № 51(8402)
Антимонопольная служба Волгоградской области выявила очередные нарушения законов о конкуренции и рекламе в сфере ритуального бизнеса. Многие жители областного центра, потеряв близких, сталкивались с навязыванием услуг организацией, цены которой, по словам горожан, заметно выше рыночных. Ее представители вводят в заблуждение граждан, уверяя, что другие фирмы не имеют права хоронить на волгоградских кладбищах.

В августе 2020 года было рассмотрено гражданское дело по иску городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации Волгограда, департаменту городского хозяйства и ритуальному предприятию "Память". Надзорное ведомство пыталось принудить ответчиков обеспечить беспрепятственный доступ на кладбища лицам, которые оказывают ритуальные услуги, но при этом не имеют статуса специализированной службы похоронного дела. У "Памяти" такой статус как раз есть.

Фото: Istock
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Центральный районный суд Волгограда требования прокурора удовлетворил. Но мэрия и ее структурное подразделение обжаловали решение. При этом департамент горхозяйства не уложился в отведенный месячный срок, подав апелляцию лишь 30 ноября: чиновники утверждали, что получили решение только в конце октября. Дело вернули в ту же инстанцию. В конце января 2021 года суд отказал департаменту в восстановлении срока на подачу жалобы. Судя по почтовым данным, судебные документы поступили по адресу 8 октября, а не 30-го.

В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы действия муниципальных служащих расценивают как затягивание процесса. Об этом проинформировали руководство города, призвав провести внутреннее расследование. В известность поставили и прокуратуру.

ФАС ведет давнюю борьбу с "Памятью" в разных ее воплощениях: в области действует несколько юридических лиц с таким названием. Так, в январе 2020 года в региональном управлении рассмотрели дело о нарушении антимонопольного законодательства совместным предприятием "Память". Коммерческой организации выдали предписание о прекращении нарушения, которое выражалось в распространении недостоверных сведений о собственном исключительном праве хоронить на муниципальных кладбищах.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В сентябре Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил, что сотрудники совместного предприятия продолжают уверять всех в своем преимущественном праве. Апелляционная инстанция пришла к тем же выводам. И в январе 2021-го решение УФАС и суда вступило в законную силу. На СП "Память" наложили штраф 300 тысяч рублей, а на его директора - 12 тысяч. Сейчас пытаются привлечь к ответственности администратора агентской службы этой фирмы.

- Мы прилагаем большие усилия, чтобы победить искусственно созданную монополию. Нам удалось уличить одно из подразделений "Памяти" в недобросовестной конкуренции, - прокомментировал руководитель областного управления ФАС Роман Лучников. - Гражданам, которых постигло горе, я могу предложить тактику поведения, которая позволит сбить сумасшедшие цены. Нужно настаивать на том, что оказывать ритуальные услуги могут разные компании. В таких случаях "Память" может предложить цену как у конкурентов. Но это не снимает ответственности с госорганов. Нормативная база в Волгограде заточена под "Память". В администрации мы находим понимание, но гордума стоит насмерть, удерживая монополию.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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