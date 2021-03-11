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11.03.2021 16:41
Рубрика: Власть

Власти Адыгеи и сенаторы обсудили реализацию программы развития региона

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках визита в Адыгею представителей Совета Федерации в Доме правительства РА состоялось совещание по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Как уже сообщалось, цель рабочей поездки сенаторов - мониторинг хода реализации индивидуальной программы, национальных проектов и обсуждение факторов, сдерживающих развитие региона. Эти вопросы были вынесены на повестку совещания с участием главы РА Мурата Кумпилова. В нем также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр республики Геннадий Митрофанов, члены Кабинета министров региона.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее представители СФ осмотрели отремонтированные учреждения культуры

Участники совещания от Совета Федерации: заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Эдуард Исаков, член Комитета по экономической политике Сергей Калашник, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, советник аппарата Комитета СФ по экономической политике Заур Шурдумов, сенаторы от Адыгеи - Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Приветствуя собравшихся, Мурат Кумпилов отметил значимость эффективного взаимодействия региона с Советом Федерации. В проводимых преобразованиях республика заручилась поддержкой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в 2017 году лично посетила регион. В этом же году республика принимала членов Комитета СФ по экономической политике. Сегодняшняя встреча - логичное продолжение налаженного взаимодействия.

- Для нашего региона это - значимая помощь, особенно сейчас, когда идет масштабная работа по его развитию. Мы строим ее в рамках единого плана развития страны. Показатели достижения региональных проектов чутко коррелируют с общенациональными целями. Обозначенные стратегические направления должны в ближайшие годы вывести нас на ожидаемый результат и обеспечить интенсивный рост экономики, - отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в стратегии развития региона ставка делается на привлечение инвестиций; организацию внутреннего туризма; развитие промышленности и сельского хозяйства. В социальной сфере - упор на создание современной социальной инфраструктуры в здравоохранении, образовании, культуре, а также на развитие жилищного строительства.

- Мы благодарны президенту, правительству РФ за новый инструмент поддержки, который дает дополнительные стимулы к наращиванию потенциала Адыгеи. Было важно в первый же год реализации индивидуальной программы включить в нее социальные объекты. В последующем будем воплощать масштабные инфраструктурные проекты, - отметил Мурат Кумпилов. - Ряд наших предложений по объектам, которые сегодня реализуются в Адыгее, поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин, побывавший в республике с рабочим визитом в начале февраля.

Глава Адыгеи подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве жизни людей, на что нацеливает президент страны.

Далее с докладом о ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития в 2020 году выступил министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен. Он рассказал, что в рамках программы в прошлом году в Адыгее выполнялось 25 мероприятий, из которых девять - с финансовым обеспечением. На их реализацию в прошлом году Адыгея получила миллиард рублей. Средства освоены в полном объеме. Карантинные ограничения не повлияли на ход запланированных мероприятий индивидуальной программы в прошлом году. Все они реализуются в срок.

Действие программы позволило открыть в Майкопе новое здание Медицинского центра, в котором размещаются реабилитационный центр и стоматологическая поликлиника, зуботехническая лаборатория. Также для детской поликлиники в Майкопе приобретено новое здание с мебелью и оборудованием. Проведен капитальный ремонт зданий Дома культуры в поселке Яблоновском и культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем. Эти объекты члены делегации уже смогли осмотреть и дали положительную оценку результатам проведенных работ.

Также благодаря индивидуальной программе начаты большие проекты, которые будут завершены в текущем году. В их числе - реконструкция автодороги Даховская - плато Лагонаки, газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском; реконструкция инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капитальный ремонт здания театра в Майкопе - Пушкинского народного дома. Также в прошлом году была разработана проектно-сметная документация для создания инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.

С текущего года запланирована реализация трех крупных инвестиционных проектов. В частности, в республике создается промышленная зона в Тахтамукайском районе, которой впоследствии планируется придать статус особой экономической зоны промышленного типа. Продолжится развитие рекреации и туризма в горной части республики. Кроме того, запланированы работы по берегоукреплению и благоустройству территории в центральной части города Майкопа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам визита в Адыгею дал поручение о выделении 250 миллионов рублей на проведение капитального ремонта открытого городского бассейна города Майкопа с благоустройством территории вокруг него.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских дал положительную оценку проделанной в регионе работе, созданию равных возможностей для городских и сельских жителей.

Фото: Алексей Гусев
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- Мы посмотрели, что уже сделано: побывали в ДК, ФАПе, ФОКе. Все ремонтные работы высокого качества. То, что мы увидели, говорит об эффективности программы и о грамотно проделанной в регионе работе по реализации намеченных проектов. В республике задан высокий темп реализации программных мероприятий. Важно его не снижать и формировать мощную производственную базу для создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет, что поможет решать социальные вопросы, - отметил Алексей Русских.

Сенатор также поддержал планы республики по развитию туризма и назвал значимым проект создания индустриального парка для дальнейшего роста промпроизводства республики. Глава Адыгеи отметил, что промпарк позволит к 2025-2027 годам изменить экономику региона.

Мурат Кумпилов выразил признательность федеральному центру за внимание и поддержку инициатив региона, благодаря чему удается решать актуальные для Адыгеи вопросы.

- Люди уже оценили результаты данной работы, она будет продолжена. В рамках индивидуальной программы, рассчитанной на пять лет, мы планируем решить комплекс задач, которые придадут импульс развитию нашего региона, - отметил глава РА.

Ожидаемые результаты от пятилетней реализации программы: повышение доходов населения, рост инвестиций, снижение безработицы.

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