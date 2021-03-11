Власти крымских городов объявили войну стихийному кикшерингу - прокату электросамокатов - новому для полуострова бизнесу. Чиновники до сих пор не разработали ни региональные, ни муниципальные нормативно-правовые акты для этого вида бизнеса, но все равно пытаются его регулировать.

Губернатор Севастополя недавно заявил, что нужно решить проблему с хаотичным размещением самокатов. А в минкурортов РК анонсировали ограничения их использования на набережных курортных городов. Практически одновременно власти разных уровней в Крыму озаботились этой сферой и решили, что регулировать ее нужно законами о нестационарных торговых объектах (НТО) и об аттракционах. Других законов просто нет.

В Симферополе и Ялте сразу начали с действий.

- Администрация реагирует на незаконное размещение электросамокатов, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов. - Они не включены в схему размещения временных нестационарных аттракционов, установлены хаотично и без прохождения процедур согласования. Самокаты цепляют к объектам, находящимся на балансе городских учреждений, и тем самым их портят. Владельцу нужно было обратиться в администрацию с заявлением о включении оборудования в дислокацию мест для размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.

Администрации Ялты увезла самокаты с Пушкинской улицы на хранение в МУП "Объединенная управляющая компания". И. о. начальника департамента Станислав Коваленко назвал их бесхозными и размещенными незаконно. В Ялте, в отличие от Симферополя, незаконность никак не растолковали. И до сих пор не вернули их владельцу, хотя по действующим нормам должны.

Представитель компании Seagull, которой принадлежит изъятая техника, Виктор Зинченко показал два письма, из администрации Ялты и городской прокуратуры. В первом замглавы администрации Оксана Валуйских сообщает, что предоставленные договоры купли-продажи самокатов и товарные накладные не позволяют "определить принадлежность" техники, поэтому ее не вернут, пока не появятся какие-нибудь другие документы. Во втором зампрокурора Ялты Игорь Мерзляков в ответе предпринимателю пишет, что договор купли-продажи позволяет определить владельца и что самокаты изъяты "без процессуальных оснований". А должностные лица администрации Ялты нарушили п.1 ч.1, ч.3 ст. 28.1, ст. 28.2, ст. 28.5 КоАП РФ. И главе администрации Ялты вынесено представление об устранении нарушений.

Виктор говорит, что, поскольку услуги, которые предоставляет их компания, не нарушают действующие федеральные и муниципальные законы, они действуют по принципу "разрешено то, что не запрещено".

- Мы исходили из того, что граждане могут свободно перемещаться на личном или арендованном транспорте в общественных местах, парковаться в общественном месте не запрещено, - говорит Виктор.

Муниципалитетам взамен предлагаются инвестиции в инфраструктуру - велостоянки и велодорожки для всех, а также перечисление денег с арены в бюджет города.

- Мы открываем филиалы в регионах, создаем рабочие места, платим налоги. Деньги от за аренду поступают только по безналу, - говорит Виктор. - Прежде чем открывать сервис, мы обратились с письмами о сотрудничестве в разные муниципалитеты. Симферополь предложил открывать только стационарные пункты проката.

В Крыму работает еще одна компания, сдающая в аренду электросамокаты. Они, в отличие от тех, которые изымали власти, прикрепляются только к зарядным станциям. Директор по коммуникациям и маркетингу компании E-motion Максим Молодший рассказал, что каждая локация для станции проката оформляется в долгосрочную аренду.

- Зарубежный опыт показывает, что неорганизованная парковка самокатов и велосипедов приводит к недовольству со стороны горожан и местных властей, - сказал Максим. - Поэтому мы выступаем за станционную модель проката.

Юрист компании Евгений Колтунов говорит, что чиновники пытаются превратить электросамокаты в правовом поле в НТО или аттракционы. Но они не являются ни тем, ни другим. А чтобы избавиться от хаотичной парковки, нужна законотворческая работа.

- Надо внести изменения в городские правила благоустройства. Запретить заниматься коммерческой деятельностью без договора на территориях общего пользования, запретить использовать городское имущество в коммерческих целях без договора, назначить штрафы и внести изменения в закон об эвакуации. Сейчас эти самокаты эвакуировать нельзя, это можно сделать только по решению суда

Неверно толкуя имеющееся законодательство, чиновники препятствуют привлечению инвестиций в регион и рискуют получить от предпринимателей иски о незаконном изъятии имущества и упущенной выгоде. Останется нерешенным и самый главный для горожан вопрос - по каким дорогам ездить на электросамокатах? Ведь до сих пор сети дорожек для самокатов, гироскутеров и сигвеев на полуострове нет ни в одном городе. Не появились они и после реконструкции набережной Салгира в Симферополе.

В конце прошлого года велодорожники предусмотрели в победившей на муниципальном конкурсе концепции реконструкции Гагаринского парка. На сеть пешеходных и велодорожек планируется потратить 244 миллиона рублей. В третьем квартале 2021 года этот проект должен выйти из экспертизы.

Использовать электросамокаты на проезжей части теоретически можно - статус этого вида транспорта до сих пор пытаются прописать в федеральном законодательстве. В конце 2020-го не были приняты и ушли на доработку поправки в ПДД, вводящие понятие "средства индивидуальной мобильности" (СИМ). Электросамокатам должны были разрешить движение по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч, а СИМ, оборудованным мотором, - выезжать на проезжую часть, если разрешенная скорость на дороге не более 60 км/ч.

Что же касается правил размещения прокатных станций - это сфера полномочий муниципальных органов власти.

И поскольку закрепление СИМ в федеральном законодательстве в ближайшее время маловероятно, муниципальной власти стоило бы начать создавать местные законы. Не только ради инвестиций, но и ради безопасности и комфорта горожан.

Прямая речь

Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ):

- В первую очередь, органам исполнительной власти в городах Крыма нужно определиться, какой тип дислокации самокатов будет использоваться в отдельном муниципалитете. Возможны два варианта - организация мест паркования самокатов и без привязки к таким местам. То есть в процессе эксплуатации пользователь может оставить самокат только в специально отведенном месте или в любом месте города, просто бросив его на улице. Первая схема работает в Москве, вторая, например, в Париже. Но все остальное уже зависит от бизнеса, который должен наладить диалог с администрацией.

Если же говорить о самовольно привязанных к городским дорожным ограждениям самокатах, то они в таком случае ничем не лучше, чем стихийные объявления на столбах: за столбами надо ухаживать, и тратить деньги бюджета на их удаление. Пристегнутые к ограждениям конструкции тоже убирать - это городское имущество, и за ним нужно следить. С точки зрения закона, можно или просто оставлять самокаты на тротуаре, или организовывать для них специальные стоянки.