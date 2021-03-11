Объектом внимания общественников, исследующих водные объекты Челябинска в поисках несанкционированных сбросов канализационных или промышленных стоков, стала главная артерия города - река Миасс. Внимание к ней объясняется тем, что, по данным Роспотребнадзора, река используется в качестве объекта питьевого водоснабжения первой категории: на ней находятся два водохранилища - Аргазинское и Шершневское.

С помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизионным оборудованием, экоактивисты нашли в центре Челябинска, на участке длиной около километра, четыре точки сброса "жидкости неизвестного происхождения". Плюсовую температуру воды также трижды фиксировали выше по течению, у поселка Мелькомбинат. Еще один крупный сток тепловизор "рассмотрел" в районе улицы Российской. "Зеленые" взяли пробы для лабораторных исследований, а о своих "находках" проинформировали министерство экологии Челябинской области.

Минэкологии региона в ходе рейдов по береговой линии Миасса обнаружило в черте города более 40 точек сброса ливневой канализации и других стоков

В ведомстве в ответ сообщили, что совместно с Росприроднадзором также неоднократно проводили рейды по береговой линии Миасса и обнаружили в черте города более 40 точек сброса ливневой канализации и других стоков.

- Сотрудники минэкологии неоднократно выходили на администрацию города с требованием разработки проекта и отвода ливневых стоков от реки или строительства очистных сооружений, - подчеркнул заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Тем временем

На мэрию Копейска подан иск в суд за дурно пахнущие потоки на улицах поселка Кадровик: в конце января в результате засора коллектора произошел выход на поверхность канализационных стоков, которые на протяжении нескольких суток разливались в непосредственной близости от жилых домов. Проверка прокуратуры установила, что причиной инцидента стал бесхозный канализационный коллектор.

Как выяснилось, участок сточной трубы протяженностью три километра находится в критическом состоянии - он изношен почти на 100 процентов. В 2019 году коллектор постановлен на учет как бесхозный объект, однако до настоящего времени право муниципальной собственности на него не оформлено, что является нарушением закона. Поэтому прокуратура немедленно внесла представление главе Копейского городского округа.

В марте повторная проверка прокуратуры и минэкологии региона зафиксировала, что разлив устранен (коммунальщики провели промывку засоренного участка протяженностью около 400 метров), однако проявились новые негативные последствия коммунальной аварии - нечистоты достигли западного берега озера Курлады.

В отношении копейского МУПа возбуждено дело о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды по статье, предусматривающей штраф до четверти миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на мэрию обязанность принять бесхозный объект на баланс и провести его капремонт в течение двух лет с момента оформления права собственности.