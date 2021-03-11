Новости

Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 22:12
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 22:10
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 22:01
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 21:29
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 21:09
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 20:45
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 20:25
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 20:02
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 19:56
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 19:49
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 19:44
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 19:42
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 19:28
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 19:24
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 18:58
Новые требования по охране труда появятся в общем доступе 18:44
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток" 18:35
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca 18:30
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории 18:24
Бастрыкин дал поручения, чтобы гражданам стало легче дозвониться в СК 18:24
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев 18:22
В Минске стартовала ретроспектива "Киновершины Владимира Гостюхина" 18:13
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах 18:11
Основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" признали банкротом 18:08
КДК РФС не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Жиго 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
11.03.2021 21:33
Рубрика: Экономика

Госсектор поддержал зарплаты

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Публикуемые "РГ" данные Росстата показывают, что разрыв регионов по многим показателям в 2020 году во многом объясняется степенью жесткости карантинных мер и структурой экономики.

Зарплаты и соцвыплаты росли, и это поддержало реальные доходы, но снизились их другие компоненты - доходы от предпринимательской деятельности (от локдауна сильно пострадал малый бизнес), от собственности (в том числе благодаря снижению процентных ставок) и так называемые прочие доходы, значительную часть которых составляют "серые", впрямую ненаблюдаемые Росстатом доходы граждан, по которым сильно ударила пандемия, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это хорошо видно на примере трех регионов, где реальные доходы упали сильнее, чем в среднем по России, а номинальные зарплаты либо не выросли, либо даже упали: в Свердловской области доходы от предпринимательской деятельности и "прочие" доходы упали на треть, в Нижегородской на 24,8 и 36,5% соответственно, на Ставрополье - на 17 и 32,1%.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил до 20 апреля доложить о зарплатах бюджетников

В пандемийный год госсектор сыграл роль своеобразной страховки, не зависящей от рыночных колебаний, подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Регионы с большой долей госсектора сумели показать если не прирост доходов населения, то хотя бы более умеренные темпы их падения, говорит он. Весьма вероятно, что и в текущем году зарплаты бюджетников поддержат как население, так и бюджеты экономически слабых субъектов РФ, полагает Пискунов.

Зарплаты росли почти по всей стране, и не только благодаря медикам и другим бюджетникам: при общем, но сравнительно умеренном росте безработицы в ряде секторов возник дефицит кадров из-за снизившегося вдвое числа мигрантов. Лучше всего дела с прибавкой зарплат обстояли на Чукотке. Зарплаты там самые высокие в России, и вообще место примечательное: региональные власти для сдерживания цен компенсируют часть затрат производителям, инфляция там оказалась самой низкой - в 2,5 раза меньше среднероссийского уровня, и благодаря этому ощутимо выросли реальные доходы.

Неоднородность региональной инфляции, которая была всегда, пандемия только усилила. Как отмечает Банк России, перебои в поставках из Китая, возникшие в феврале 2020 года, привели к ускоренному подорожанию продовольствия на Дальнем Востоке, а влияние на цены ослабления рубля оказалось менее значительным и более поздним во многих северных и удаленных субъектах РФ, где цены с опозданием реагируют на изменение валютного курса из-за длинных сроков доставки импорта. Неравномерность снятия карантинных мер также влияла на региональные различия в динамике цен, отмечает Банк России.

Регионы с преобладанием крупной промышленности легче прошли пандемию. Так, оборонные предприятия не останавливались, и в итоге в Тульской области промпроизводство выросло более чем на 12% за год. В Тыве, одном из наиболее сложных регионов, на карантинные меры наложилось резкое сокращение добычи угля, а также металлических руд, и это привело к сокращению промпроизводства почти на 27%, росту безработицы более чем в полтора раза, хотя реальные денежные доходы населения даже выросли за счет соцвыплат и повышения зарплат в бюджетном секторе, отмечает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.

В регионах Экономика Работа Зарплата Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минэкономразвития Росстат Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Приволжье УрФО Свердловская область СКФО Ставропольский край ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты