Зарплаты и соцвыплаты росли, и это поддержало реальные доходы, но снизились их другие компоненты - доходы от предпринимательской деятельности (от локдауна сильно пострадал малый бизнес), от собственности (в том числе благодаря снижению процентных ставок) и так называемые прочие доходы, значительную часть которых составляют "серые", впрямую ненаблюдаемые Росстатом доходы граждан, по которым сильно ударила пандемия, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это хорошо видно на примере трех регионов, где реальные доходы упали сильнее, чем в среднем по России, а номинальные зарплаты либо не выросли, либо даже упали: в Свердловской области доходы от предпринимательской деятельности и "прочие" доходы упали на треть, в Нижегородской на 24,8 и 36,5% соответственно, на Ставрополье - на 17 и 32,1%.

В пандемийный год госсектор сыграл роль своеобразной страховки, не зависящей от рыночных колебаний, подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Регионы с большой долей госсектора сумели показать если не прирост доходов населения, то хотя бы более умеренные темпы их падения, говорит он. Весьма вероятно, что и в текущем году зарплаты бюджетников поддержат как население, так и бюджеты экономически слабых субъектов РФ, полагает Пискунов.

Зарплаты росли почти по всей стране, и не только благодаря медикам и другим бюджетникам: при общем, но сравнительно умеренном росте безработицы в ряде секторов возник дефицит кадров из-за снизившегося вдвое числа мигрантов. Лучше всего дела с прибавкой зарплат обстояли на Чукотке. Зарплаты там самые высокие в России, и вообще место примечательное: региональные власти для сдерживания цен компенсируют часть затрат производителям, инфляция там оказалась самой низкой - в 2,5 раза меньше среднероссийского уровня, и благодаря этому ощутимо выросли реальные доходы.

Неоднородность региональной инфляции, которая была всегда, пандемия только усилила. Как отмечает Банк России, перебои в поставках из Китая, возникшие в феврале 2020 года, привели к ускоренному подорожанию продовольствия на Дальнем Востоке, а влияние на цены ослабления рубля оказалось менее значительным и более поздним во многих северных и удаленных субъектах РФ, где цены с опозданием реагируют на изменение валютного курса из-за длинных сроков доставки импорта. Неравномерность снятия карантинных мер также влияла на региональные различия в динамике цен, отмечает Банк России.

Регионы с преобладанием крупной промышленности легче прошли пандемию. Так, оборонные предприятия не останавливались, и в итоге в Тульской области промпроизводство выросло более чем на 12% за год. В Тыве, одном из наиболее сложных регионов, на карантинные меры наложилось резкое сокращение добычи угля, а также металлических руд, и это привело к сокращению промпроизводства почти на 27%, росту безработицы более чем в полтора раза, хотя реальные денежные доходы населения даже выросли за счет соцвыплат и повышения зарплат в бюджетном секторе, отмечает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.