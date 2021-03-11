Промышленники Южного Урала обратятся к руководству Роспотребнадзора с просьбой смягчить противоэпидемические правила и довести загрузку детских лагерей до 75 процентов. Такое решение приняло правление Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области.

Ранее аналогичную просьбу высказало министерство образования региона. При этом отмечено, что компаниям, на балансе которых находятся лагеря, необходимо спланировать расходы: при разрешенной ныне загрузке оздоровительных учреждений в пределах 50 процентов они убыточны, а дотации на их содержание для бизнеса сегодня тяжелы.

- Мы намерены плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы уже на старте летней оздоровительной кампании предприятия могли просчитать, сколько вкладывать в открытие летних оздоровительных лагерей, - отметил исполнительный директор СПП Павел Киселев.