На Урале женщина выкрала кабриолет бывшего мужа-должника у взыскателя

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали и изъяли арестованный за долги автомобиль Audi 80, который бывшая жена должника тайком забрала у взыскателя и пыталась спрятать.

Екатеринбуржец задолжал больше трехсот тысяч рублей, за это арестовали его синий кабриолет и отдали на ответственное хранение без права пользования, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Спустя некоторое время взыскатель обратился в полицию: машина пропала. Судебный пристав-исполнитель объявил имущество в розыск. Оказалось, что бывшая супруга, зная, что кабриолет находится под арестом, забрала машину.

Авто нашли, изъяли у женщины и передали на ответственное хранение специализированной организации.