Ситуация с накопителями для мусора в Челябинске близка к патовой. Региональный оператор по обращению с ТКО "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) старается передать их управляющим компаниям (УК), но те, в свою очередь, не желают принимать баки на свой баланс. Между тем от этого зависит, как будет развиваться мусорная реформа.

Город не вывозит

В Челябинске после закрытия в сентябре 2018 года городской свалки сложилась по-своему уникальная ситуация. Альтернативный полигон в поселке Полетаево, куда были перенаправлены мусорные потоки областного центра, оказался существенно дальше, что ударило по экономике перевозчиков, и они поставили ребром вопрос об увеличении тарифов за свои услуги. Когда им в этом отказали, разорвали контракты. В результате МУП "ГорЭкоЦентр", прежде отвечавшее за чистоту в челябинских дворах, было вынуждено уйти с рынка, прихватив и свое имущество - мусорные баки. Сменщик муниципального предприятия, которому "по наследству" досталось обслуживание Челябинска, стал срочно приобретать новые.

- К январю 2019 года, когда в области стартовала мусорная реформа, сложилась критическая ситуация, - вспоминает гендиректор ЦКС Захид Камилов. - Управляющие компании не имели денег на приобретение новых контейнеров, и региональный оператор на собственные средства закупил 11 тысяч, из которых 6 тысяч - для Челябинска, потратив 168 миллионов рублей.

Теперь же, пожиная плоды вынужденной инициативы, регоператор констатирует: сложилась непростая ситуация с обслуживанием и заменой мусорных накопителей. Контейнерная площадка принадлежит владельцу земли - муниципалитету либо собственникам помещений многоквартирного дома, если территория придомовая. Во втором случае, согласно логике регоператора, закупать и обслуживать мусорные контейнеры должны УК. При этом ЦКС готов продать имеющиеся у него емкости управляющим компаниям по символической цене - до тысячи рублей (для сравнения: стоимость нового контейнера - от 10 до 15 тысяч).

Такое предложение было сделано организациям, обслуживающим жилфонд в двух городах. В группе компаний "Тополинка" (Челябинск) отказались, а вот в Златоусте проявили заинтересованность. Сейчас местная администрация решает вопрос закрепления контейнерных площадок за домами, чтобы у мест накопления ТКО появились хозяева. Тогда УК смогут на законных основаниях обслуживать площадки, а также займутся покупкой и ремонтом контейнеров.

Передать в одни руки

Но именно этого и опасается большинство "интересантов". Когда за вывоз ТКО отвечал "ГорЭкоЦентр", контейнеры использовались железные, а значит, долговечные, поясняет технический директор УК "Эко-Дом" Леонид Варганов. Необходимость их массовой замены, а значит, значительных вложений, побудила к экономии: стали закупать емкости из пластика. У таких бачков при эксплуатации ломаются предусмотренные для мобильности колесики, кроме того, емкости загораются от шалостей пироманов. Замена поврежденных ложится на плечи собственника.

Чтобы приобрести контейнеры, УК должна перевести их в разряд общедомового имущества, провести голосование жильцов, которые явно не жаждут нести еще и эти затраты

Кроме того, при существующей практике коммунального зонирования одна контейнерная площадка в городской застройке часто обслуживает сразу несколько домов, "подведомственных" разным УК. Кто из них должен принимать на свой баланс накопители?

- Для таких площадок мы составляем отдельные графики уборки, - объясняет главный инженер УК "Ремжилзаказчик" Алексей Кирш, - и то порой бывают сбои. Пропустит кто-то очередь - образуются мусорные завалы. Поэтому мы за то, чтобы каждая площадка была в одних руках, желательно регоператора.

Такой подход одобряют многие коммунальные организации. Во-первых, чтобы УК получила юридическое право приобрести контейнеры (за счет жителей), их нужно перевести в разряд общедомового имущества, провести голосование жильцов, которые явно не жаждут нести еще и эти затраты. Во-вторых, один процент валовой выручки регоператора уже предусмотрен на контейнерные расходы. Ему, выходит, и карты в руки.

Разделяй, если сможешь

В ЦКС подтверждают: в тарифе на услуги по обращению с ТКО действительно заложен процент на обслуживание, ремонт и покупку контейнеров. При этом регоператор обязан действовать в пределах этого лимита: его уже недостаточно, чтобы наращивать покупку новых емкостей, средства уходят в основном на замену и ремонт тех, что были массово приобретены в 2019-м. И дальше вопрос их приобретения выходит в плоскость большой экологической политики.

Одна из главных задач мусорной реформы - сокращение экологического вреда. Объемы ТКО с каждым годом растут. Только в зоне ответственности ЦКС (в Челябинском, Карабашском и Магнитогорском кластерах) ежегодно образуется около 800 тысяч тонн. Как известно, в стране взят курс на максимальное извлечение из мусора полезных фракций и их переработку. В Челябинской области к 2024 году все бытовые отходы планируется пропускать через сортировочные комплексы, извлекая не менее 10 процентов вторичного сырья.

На Южном Урале в прошлом году приняли закон, который дает зеленый свет раздельному сбору ТКО, если на площадке установлены соответствующие контейнеры. Другими словами, первичная сортировка определяется "материальной базой", что является важным дополнением. К примеру, если регоператор сократит свои затраты, вверив имеющиеся контейнеры заботам УК, то сможет в рамках лимита приобрести больше новых емкостей для раздельного сбора.

Значит, для решения вопроса нужна третья сила, поскольку две стороны не находят общего языка. Готова ли вмешаться мэрия? Отвечая на запрос "РГ", начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Иван Кинев пояснил, что, с одной стороны, "организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, содержать в исправном состоянии контейнеры и мусоросборники". Но "действующим законодательством допускается приобретение контейнеров и бункеров непосредственно региональными операторами". Иными словами, и то, и другое не является нарушением. Что же касается позиции мэрии, она нейтральна: "Органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности. Вопросы купли-продажи имущества хозяйствующими субъектами решаются в гражданско-правовом порядке".

Однако пока муниципалитет самоустраняется от участия в решении вопроса, мусорная реформа движется с трудом. К примеру, ранее установленные на некоторых контейнерных площадках сетчатые емкости для сбора пластика регоператор решил демонтировать: их содержимое регулярно не вывозится, жители начинают бросать туда обычный мусор, создают антисанитарные условия - из хорошего замысла выходит пшик. "Данные накопители не принадлежат региональному оператору, они были установлены сторонними организациями, которые по каким-то причинам перестали вывозить скопившееся вторсырье", - сообщили в ЦКС.

У самого регоператора, видимо, до покупки "правильных" контейнеров руки пока не дошли или ресурсов в рамках лимита оказалось недостаточно, но пока организовать раздельный сбор невозможно. Сомнительно, что и УК это по силам.

Однако решение проблемы рано или поздно придется искать - мусорная реформа не должна останавливаться. Не так давно Центр коммунального сервиса как будто смягчил позицию, заявив, что из имеющихся в его собственности более 18 тысяч контейнеров передавать рассчитывает не все. Чем ответят партнеры по "мусорной коллаборации"?