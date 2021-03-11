Год работы под знаком ограничений, когда закрылись многие традиционные бизнесы, но вырос сегмент онлайн-услуг, скажется на дальнейшем развитии экономики городов: она может изменить профиль, считают эксперты.

На недавнем "круглом столе" министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов напомнил, что с момента своего рождения Екатеринбург прошел несколько стадий развития: из города-завода превратился в столицу индустриального Урала, затем стал "опорным краем державы" с развитой наукой и промышленностью, а к концу ХХ века превратился в город с многоукладной экономикой, в которой на одно из главных мест вышли торговля и сервис. Но, как выяснилось, в постковидный период ставка на торговлю может оказаться небеспроигрышной.

Судя по статистике, экономическое положение Свердловской области пандемия не ухудшила. Так, оборот организаций с января по сентябрь составил 3,25 триллиона рублей - плюс 4,2 процента к уровню аналогичного периода 2019 года. Инвестиции в основной капитал также выросли - на 10 процентов (123 миллиарда своих средств и 65,7 - привлеченных). Объем отгруженных товаров собственного производства в регионе увеличился на 1,4 процента.

В то же время с 2014 до 2003 тысяч человек сократилась среднегодовая численность занятых в экономике. Минус, на первый взгляд, небольшой - 0,56 процента, но это 11 тысяч человек - множество семей и судеб. При том очевидно, что промышленность позиции удержала, а вот торговля заметно сдала. Скажем, в Екатеринбурге доля занятых в производстве в трудный год даже немного увеличилась - с 14,21 до 14,55 процента, а в торговле этот показатель снизился с 15,08 до 14,29: места за прилавками покинули 4426 человек.

В Екатеринбурге доля занятых в производстве в трудный год даже немного выросла, а в торговле снизилась: места за прилавками покинули 4426 человек

Понятно, что в пандемию выросла доля онлайн-торговли и услуг. Но эксперты уже говорят о новой тенденции (и речь не только о столице Урала): многочисленные торговые центры, расплодившиеся в мегаполисах за последние годы, перестают быть оплотом розницы, и это не очень хорошо для региона: по словам Дениса Мамонтова, онлайн-торговля приносит меньше поступлений в бюджет и создает не так много рабочих мест.

В департаменте стратегического развития территорий областного минэкономики даже "нарисовали" наглядную схему подобных потерь. В качестве примера взяли конкретную торговую точку. До пандемии розничный магазин занимал в торгово-развлекательном центре 100 квадратных метров. В прошлом году вместо него был открыт пункт выдачи онлайн-заказов, уместившийся всего на 60 квадратах. Если раньше в бутике работало пять человек, а его годовая выручка составляла 35 миллионов рублей в год, то в новых условиях для выдачи заказов достаточно двух сотрудников, а выручка взлетела до 50 и более миллионов. Для бизнеса новый формат весьма выгоден, однако три продавца остались без работы, а местный бюджет лишился половины налогов. Раньше торговая точка платила НДФЛ в размере 56 961 рубля в год, теперь - 20 450, на 64 процента меньше. А налог на прибыль и вовсе "уехал" из Екатеринбурга в Москву.

Переход к цифровой экономике в 2020-м ускорился, и в этом немало плюсов. И все же, считают аналитики Boston Consalting Group, ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут иметь долгосрочные последствия для Екатеринбургской агломерации. Одни бизнесы сокращаются, другие - развиваются. Эксперты прогнозируют вытеснение классических форм розничных продаж вроде ТРЦ сервисами доставки. А сами "храмы торговли" ожидает реинкарнация в виде переформатирования… в склады. Таким образом, в ближайшем будущем ставку надо делать не на торговлю, а на логистику. Аналитики также говорят об изменении спроса на офисные помещения (предсказывают распространение их почасовой аренды) и появлении самых разных новых услуг типа дезинфекции салонов автомобилей.

Компетентно

Светлана Долженко, завкафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ:

- С 2020 года наметился тренд на оптимизацию ресурсов, в том числе человеческих. Наша кафедра совместно с HR-сообществом - Ассоциацией руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами - в конце 2020 года провела опрос представителей кадровых служб предприятий региона. Планы сокращения рабочих мест подтвердили более 40 процентов респондентов. Сокращение поэтапное, в перспективе ближайших нескольких лет. Причин несколько. Одна из них - работа в дистанционном режиме наглядно показала реальную загрузку и эффективность сотрудников. Наименее эффективных во многих компаниях сократили еще в прошлом году. Другая причина - переход в онлайн основного персонала оптимизирует численность обслуживающего. Эксперты выделяют еще одну распространенную причину сокращений, хотя и не связанную напрямую с переходом в онлайн. Часть компаний будет оптимизировать численность за счет укрупнения подразделений, централизации функций, передачи непрофильных (например, организации питания) на аутсорсинг. Сокращение поступлений в бюджет предсказуемо, но при этом оно, скорее всего, не будет прямо пропорционально сокращению персонала на предприятиях. Ведь если некоторые варианты оптимизации приводят к прямому сокращению персонала, то другие, как, например, передача функций на аутсорсинг, - к появлению рабочих мест в компаниях-подрядчиках.