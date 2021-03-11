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Рубрика: Общество

Ученые создали модель для предсказания и поиска мест падения метеоритов

Текст: Юлия Мякишева
Ученые Уральского федерального университета, Университета Хельсинки и Финского института геопространственных исследований разработали и испытали первую в мире модель, которая точно определяет места падения всех фрагментов метеоритов на Земле. С помощью нее можно установить и массу космического вещества, прибывающего на планету.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Местонахождение частей космических объектов уже проверили в Германии, Австрии, Словакии, России, Ботсване и ЮАР, сообщает пресс-служба УрФУ. Статья об этом опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: NASA
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Предыдущие модели не отражали траекторию полета метеорита после погасания его свечения. Поэтому расчеты носили приблизительный характер и позволяли определить в лучшем случае место падения только одного тела. Это затрудняло поиск фрагментов. Также точкой для расчетов в них служил момент вспышки метеорита при вхождении в плотные слои атмосферы Земли. Другие модели рассчитывают область падения метеоритов только теоретически и не применяются для предсказания мест приземления.

- Мы впервые предложили комплексную модель, которая отслеживает путь метеоритных фрагментов не с точки максимального свечения болида, а раньше, с первых мгновений наблюдения за объектом при его вхождении в атмосферу Земли и до падения на ее поверхность, включая темный участок траектории. Помимо этого, наша модель учитывает такие важные факторы, как абляция - унос массы метеоритного вещества под воздействием встречных газовых потоков, фрагментацию и движение атмосферных ветров, - сказала Мария Грицевич, старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ и Финского института геопространственных исследований, доцент планетных исследований Университета Хельсинки.

При создании модели авторы допустили, что фрагментация метеорита происходит не только во время взрыва, но и на более ранних участках траектории. Также исследователи показали, что направление ветров значительно влияет на форму и размер поля рассеяния частей метеорита.

Модель сочетает данные фото- и видеонаблюдений, метеорологических наблюдений, оригинальные формулы расчетов. С помощью модели предсказали нахождение раннее не найденных объектов и нашли несколько метеоритов.

Сейчас перед учеными стоит задача с помощью модели зафиксировать как можно больше метеорных событий, но для этого сначала нужно установить специальное оборудование в разных точках земли.

По словам исследователей, обнаружение и сбор метеоритного вещества - экономичная альтернатива дорогостоящим космическим миссиям на другие планеты ради добычи инопланетной материи. По их оценкам, на Землю ежегодно падаем 100 тысяч тонн метеоритов - этого для изучения достаточно. Нужно только вовремя собрать и интерпретировать вещество. С помощью изучения метеоритных фрагментов можно, например, пролить свет на вопрос о том, как образовалась Солнечная система.

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