В каких районах Екатеринбурга снесут ветхие дома и деревянные бараки

Пилотные площадки, где будут реализовывать закон о комплексном развитии территорий (КРТ), должны выбрать к 1 апреля. Об этом заявил сегодня на круглом столе заместитель министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.

- Сейчас прорабатываем вопрос с администрациями муниципалитетов, очерчиваем участки. В первую очередь это будут районы с ветхими домами, деревянными бараками. В Екатеринбурге такие объекты есть на Уралмаше, Эльмаше, Химмаше, Вторчермете.Там необходимо не только обновить жилфонд, но и заменить инженерные коммуникации, - отметил чиновник. - Кроме того, законопроект определит принципы нежилой застройки по КРТ.

Определяет пилотные районы специально созданный штаб во главе с председателем правительства области. Под снос и реконструкцию собираются отправить дома, которые пока могут быть не признаны аварийными, но по своему состоянию уже не соответствуют современным требованиям.

Законопроект о "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области", который, по сути, является рамочным, Заксобрание рассмотрит 16 марта. После чего к нему надо будет принять еще 9 обязательных подзаконных нормативных актов и 12 других документов, где будет описано, по каким критериям дома включаются в проекты КРТ, порядок определения границ таких территорий, порядок контроля за реализацией проектов, согласования перечней адресов, где планируется снос или реконструкция, уточнил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского Заксобрания Валентин Лаппо. Также разрабатываются отдельные нормативные акты по мерам поддержки застройщиков. По плану федерального минстроя правовое поле по КРТ во всех регионах должно быть готово к третьему кварталу 2021 года.

Пока власти не могут сказать, будут граждан расселять в пределах того же района, где они жили раньше, или других. Известно только, что компенсация собственникам будет определяться по рыночной стоимости на день, предшествующий дате объявления проекта КРТ. По словам Максима Пучкова, за 5-10 лет избавиться от всего ветхого жилфонда вряд ли удастся.