В Кургане прооперировали новорожденного с гидроцефалией

Нейрохирурги из Центра Илизарова успешно прооперировали пятимесячного ребенка с нарушением циркуляции спинномозговой жидкости (окклюзионная гидроцефалия).

Это первая подобная операция в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области: она стала возможной и доступной благодаря появлению современного эндоскопического оборудования, которое позволяет через минимальный прокол проводить сложные нейрохирургические вмешательства.

Из-за перенесенного внутрижелудочкового кровоизлияния головного мозга у маленького пациента в первый месяц жизни развилась гидроцефалия (скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга). Консервативное лечение не помогало, наблюдался быстрый прирост окружности головы, нависла угроза дальнейших необратимых повреждений головного мозга.

Бригада специалистов, в которую вошли сотрудники клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Ольга Сергеенко, Константин Григорович и Олег Куликов с необходимым эндоскопическим оборудованием выехали на место - в областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Операция длилась 40 минут. По словам врачей, она прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.