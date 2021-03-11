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Рубрика: Общество

В Кургане прооперировали новорожденного с гидроцефалией

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
МРТ после операции (стрелкой указана область тока ликвора через вентрикулостомическое отверстие) Фото: ФГБУ Центр Илизарова МРТ после операции (стрелкой указана область тока ликвора через вентрикулостомическое отверстие) Фото: ФГБУ Центр Илизарова
МРТ после операции (стрелкой указана область тока ликвора через вентрикулостомическое отверстие) Фото: ФГБУ Центр Илизарова

Нейрохирурги из Центра Илизарова успешно прооперировали пятимесячного ребенка с нарушением циркуляции спинномозговой жидкости (окклюзионная гидроцефалия).

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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Это первая подобная операция в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области: она стала возможной и доступной благодаря появлению современного эндоскопического оборудования, которое позволяет через минимальный прокол проводить сложные нейрохирургические вмешательства.

Из-за перенесенного внутрижелудочкового кровоизлияния головного мозга у маленького пациента в первый месяц жизни развилась гидроцефалия (скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга). Консервативное лечение не помогало, наблюдался быстрый прирост окружности головы, нависла угроза дальнейших необратимых повреждений головного мозга.

Бригада специалистов, в которую вошли сотрудники клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Ольга Сергеенко, Константин Григорович и Олег Куликов с необходимым эндоскопическим оборудованием выехали на место - в областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Операция длилась 40 минут. По словам врачей, она прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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