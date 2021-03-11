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11.03.2021 09:13
Рубрика: Общество

Такси для ветоши

Добровольцы забирают у тюменцев вторсырье прямо из дома
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 51(8402)
Спустя два месяца тестирования в Тюмени заработало экотакси. Это полностью волонтерский проект добровольческого объединения "Круговорот". Его задача - помочь горожанам, сознательно собирающим отходы для сдачи на переработку, но не имеющим времени или личного транспорта, вывезти их на станцию приема вторсырья "Сортировочная".

Тут возникает резонный вопрос: зачем это нужно, ведь в областной столице есть мусоросортировочный завод, в принципе, для этой цели и созданный? Время показывает, что завод заводом, а многим тюменцам важно лично поучаствовать в процессе: вымыть использованную тару, разложить по пакетам, передать экоактивисту и остаться уверенным, что "посылка" доедет до пункта назначения, а не окажется выброшенной по дороге.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Опробовав разные форматы, организаторы остановились на оптимальном. Человек оформляет заявку через группу "Раздельный сбор отходов/Сортировочная" в соцсети "ВКонтакте". С ним связывается водитель и договаривается о встрече. На исполнение заложена неделя, но, как правило, все происходит гораздо быстрее.

- В "Круговороте" заняты работающие люди, поэтому все три волонтера составляют расписание поездок, ориентируясь на собственный график, - поясняет руководитель объединения Кристина Шелемеха.

Сейчас канал связи один, но и его на небольшой коллектив хватает с лихвой: за две последние недели ребята отработали 40 заявок. Фишка еще и в том, что если масса накопленного вторсырья превышает 20 килограммов, то волонтер заберет его бесплатно, если же меньше, горожанину придется заплатить 250 рублей. Часто бывает, что даже за вывоз больших объемов жители все равно жертвуют эту сумму - ради такой инициативы не жалко.

- Никакой выгоды не преследуем, - отмечает Кристина. - Деньги получает водитель. Когда груз легкий, его работа оплачивается из средств гранта фонда "Эра", который мы выиграли на "Экотакси", "Экодвор" и программу привлечения новых помощников. В общем, все соединилось самым счастливым образом: идея - победа в конкурсе - поддержка земляков.

На практике все происходит так. Пластик, стекло, картон, бумагу, ветошь - все чистое, сухое, сжатое и распределенное по пакетам - молодая мама Елена Мелюхова, которая в ряды экоактивистов вступила совсем недавно, копила пять месяцев на балконе. Отвезти его на "Сортировочную" было некогда. Выручило экотакси: вечером водитель прислал сообщение, а уже утром в условленный час приехал за вторсырьем. Такой формат взаимодействия тюменка посчитала самым удобным. Вообще же представители "Круговорота" отмечают, что в последнее время к подобным проектам подключается все больше тридцатилетних - они росли и взрослели в парадигме экологической сознательности и действительно хотят сделать что-то полезное.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень "Мусорная" реформа

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