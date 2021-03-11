В Тюмени обсудили отечественную экономику ближайшего десятилетия

В Тюмени в 37-й раз провели "Губернаторские чтения". С прошлого года проект главы региона, которому уже более 10 лет, реализуется в онлайне. Но, как и прежде, призван в формате дискуссии ответить на самые важные вопросы по устройству и развитию как страны в целом, так и ее отдельных субъектов.

На этот раз свою точку зрения относительно возможностей и рисков российской экономики в ближайшем десятилетии представил Дмитрий Белоусов, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, где составляют независимые прогнозы по микро- и макроэкономическому анализу ситуаций по заказу частного бизнеса и органов власти. К слову, с начала пандемии эту тему на "Чтениях" особо не затрагивали - в рамках предыдущих круглых столов она проходила пунктиром.

- Больше года мы не говорили про экономику… Это осознанное решение. Иначе в эпоху коронавируса это было бы гаданием на кофейной гуще, - заметил губернатор Александр Моор. - Мы выжили, выстояли, и теперь пора поднимать вопрос о посткризисном восстановлении, строительстве или выборе модели, привязанной к почве, к реальности.

Модератор беседы Святослав Каспэ, доктор политических наук, профессор ВШЭ, главный редактор журнала "Полития", считает, что в кардинально изменившемся мире надо не возвращаться к старому, а создавать принципиально новое.

- Возврат к докоронавирусному сценарию равен поражению, - считает он. - Экономика всегда формирует коридор возможностей для государственного управления. В последнее время он был достаточно узким. Сейчас его требуется расширить для серьезных маневров и действовать согласно плану.

Гость дискуссии Дмитрий Белоусов подсказал коллегам, на что в первую очередь следует обратить внимание при реанимировании особо пострадавших отраслей. В красном углу, по его мнению, должна находиться производительность труда. Именно она определяет успех или неуспех всех процессов. И одной "нефтянкой" тут не следует ограничиваться - нужно помогать остальным направлениям.

- Спрос на сырье растет медленно, а вот спрос на труд постепенно восстанавливается, и он будет определяющим, - подчеркнул Белоусов.

Завлабораторией уверен, что Россия может стать одним из лидеров по производству топлива с минимальным углеродным следом, и у Тюменской области есть шанс закрепиться в этом кластере, поскольку она исторически являлась регионом-донором для всей страны и накопила достаточный опыт для очередного прорыва.