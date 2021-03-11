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11.03.2021 09:28
Рубрика: Общество

Закуси стаканом

В Тюмени заработал необычный стритфуд
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 51(8402)
В пик пандемии в стране закрылось немало кафе, баров и ресторанов. Уходом с рынка общепита крупных игроков не замедлили воспользоваться новички. Так, в начале 2021 года в Тюмени появилось несколько интересных точек стритфуда: в одной из них угощают авторскими хот-догами, в другой - булочками с ягодами, в третьей - супом в… съедобных стаканах, которые штампуют на глазах посетителей в фирменной пресс-печи. Последний формат больше всего удивил потребителей, а вот приживется ли он, покажет время.

Кафе, где подают три основных вида крем-супа и несколько "супов дня" в съедобной посуде, в Тюмени открыли по украинской франшизе. Проект пришел сюда после Томска и Челябинска. Развивать российскую сеть основатели бизнеса решили именно с областных городов, где многочисленно студенчество.

Фото: iStock
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В первые недели после запуска проекта не только молодежь, но и люди старшего возраста на идею реагировали положительно. Пьешь суп с бесплатными добавками, например зеленью или семечками подсолнуха, откусываешь краешек плотного хлебного стакана - на стол не крошишь и посуду после тебя мыть не нужно. Это не только необычно и удобно, но и вкусно. Руководители проекта Александр Просоедов и Кристина Пимнева подчеркивают и экологическую составляющую: свое дело они стремятся развивать с минимумом отходов.

Возможно, еще большим кругом почитателей чечевичные, сырные и грибные супчики обзавелись бы на фудкорте в любом тюменском ТРЦ, но молодой команде пока не удалось туда пробиться. Зато на их инициативу обратили внимание организаторы традиционного тематического конкурса "Тюменская марка".

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