В ковидном 2020 году выросло количество регионов с дефицитом консолидированных (то есть вместе с муниципалитетами) бюджетов. Расходы предсказуемо выросли по статьям, связанным со здравоохранением и социальной поддержкой. С учетом незавершившейся пандемии значительное количество региональных бюджетов останутся дефицитными и в 2021 году, полагает аналитик.

Федеральный бюджет в прошлом году нарастил поддержку регионов. Фото: Valeriya / iStock

2020 год закончили с дефицитом 57 субъектов, а в 2019 году их было 36. Суммарный дефицит дефицитных субъектов составил 730 млрд рублей, а годом ранее он составлял 233 млрд рублей. Труднее было тем регионам, которые зависели от нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сектора, а также тем, кто был вынужден сильно нарастить расходы в 2020 году, подчеркивает старший директор - руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Были в том числе и регионы, у которых расходы выросли более чем на четверть.

Рост расходов обусловлен, как правило, увеличением трат по разделам "Здравоохранение" и "Социальная политика", отмечает Анисимова. Так, из двухтриллионного прироста расходов консолидированных бюджетов на здравоохранение приходится более 800 млрд рублей. У некоторых регионов значительно растут расходы на образование и национальную экономику (в первую очередь - дороги).

Федеральный бюджет поддержал регионы, выделив им более чем в полтора раза больше трансфертов. Совокупные безвозмездные поступления (от федерального бюджета и организаций) выросли в 1,6 раза.

По словам Анисимовой, результаты исполнения бюджетов ожидаемы, и они оказались чуть лучше, чем изначально (в момент начала пандемии) прогнозировал минфин. "На 2021 год многие субъекты запланировали значительный дефицит. Как правило, здесь сказывается консервативное планирование, но часть субъектов действительно продолжат исполнение бюджетов с дефицитами и в 2021 году", - говорит эксперт.