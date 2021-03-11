РФПИ: Намибия стала 50-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V"

Очередной страной, одобрившей российскую вакцину "Спутник V", стала Намибия, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Африканское государство стало 50-м по счету, использующим российский препарат против коронавируса.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране - Республике Намибия​​​, - передает ТАСС заявление пресс-службы РФПИ. - Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек".

В фонде также пообещали приложить "все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутник V".