Родственники погибших приставов и пожарных получат прибавку к пенсии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую право на дополнительные выплаты семье погибших приставов, таможенников, а также сотрудников других ведомств, имеющих погоны, но не являющихся военнослужащими.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что подготовленный законопроект повышает социальную защищенность членов семей сотрудников таможенной службы, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний и государственной противопожарной службы.

"В случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей члены его семьи смогут получать дополнительные социальные выплаты. Вводятся те же принципы, что действуют для сотрудников МВД. Например, право на дополнительную компенсацию получит вдова сотрудника, не вступившая в повторный брак, достигшая возраста 50 лет или являющаяся инвалидом. Также право на компенсацию получат дети, не достигшие возраста 18 лет", - рассказал Владимир Груздев.

По сути, дополнительная компенсация станет прибавкой к пенсии по потере кормильца.

"Будет определена разница между приходившейся на долю родственников части денежного довольствия, получаемой погибшим сотрудником по состоянию на день гибели, и размером пенсии по случаю потери кормильца. Долю рассчитают, разделив денежное довольствие погибшего сотрудника на количество лиц, имеющих право на получение указанной ежемесячной денежной компенсации, а также самого сотрудника. Допустим, если право на возмещение будут иметь два человека, то его денежное довольствие разделят на три части. Если полученная сумма будет превышать пенсию, то человеку назначат компенсацию, чтобы общие выплаты достигли рассчитанной доли", - отметил Владимир Груздев.