Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг Россия лишилась еще одной позиции в таблице коэффициентов УЕФА, опустившись на восьмое место. Это произошло после того, как представитель Нидерландов "Аякс" в первом матче 1/8 финала переиграл представляющий Швейцарию клуб "Янг Бойз" со счетом 3:0.

Победа принесла в таблице 0,4 балла, благодаря чему на счету Нидерландов стало 38,400. После вылета последнего участника из России "Краснодара" на предыдущей стадии турнира, Россия закончила этот сезон в 38,382 балла. Теперь к нашим клубам приблизились Австрия и Шотландия.

Рейтинг коэффициентов УЕФА рассчитывается по итогам пяти последних сезонов. После ряда успешных сезонов нашим клубам предстоит защищать довольно большое количество очков. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил о том, что к 2025 году Россия должна вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.