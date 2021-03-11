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11.03.2021 23:40
Рубрика: Спорт

Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Текст: Максим Домчев

В четверг Россия лишилась еще одной позиции в таблице коэффициентов УЕФА, опустившись на восьмое место. Это произошло после того, как представитель Нидерландов "Аякс" в первом матче 1/8 финала переиграл представляющий Швейцарию клуб "Янг Бойз" со счетом 3:0.

Фото: REUTERS/Phil Noble
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Победа принесла в таблице 0,4 балла, благодаря чему на счету Нидерландов стало 38,400. После вылета последнего участника из России "Краснодара" на предыдущей стадии турнира, Россия закончила этот сезон в 38,382 балла. Теперь к нашим клубам приблизились Австрия и Шотландия.

Рейтинг коэффициентов УЕФА рассчитывается по итогам пяти последних сезонов. После ряда успешных сезонов нашим клубам предстоит защищать довольно большое количество очков. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил о том, что к 2025 году Россия должна вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Спорт Футбол Лига Европы Лига Европы 2020/2021

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