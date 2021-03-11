Россия поделится своим опытом жилищного строительства

Работу по обеспечению населения доступным жильем и развитию жилищного строительства в России и странах СНГ будет координировать создаваемый при поддержке Минстроя Центр компетенций. Он начнет работать в нынешнем году.

Создать такой центр предложила Европейская экономическая комиссия ООН. Страны-участники ЕЭК смогут оценить российский опыт в сфере жилищной политики и, при возможности, применить у себя аналогичные меры.

Одна из основных задач российского правительства сейчас - повышение качества проектов, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на онлайн-семинаре о жилищной политике, проведенном ведомством совместно с ЕЭК. "Комплексное освоение территорий, введение в оборот новых земель для строительства инфраструктуры, социальных объектов, а также для обеспечения жилищного строительства позволят качественно улучшить жизнь людей" - подчеркнул замминистра.

Он отметил необходимость сокращения цикла строительства до двух лет, а также увеличения вдвое объема ввода жилья - как многоквартирных домов, так и индивидуальных.

Своими практиками развития жилищного строительства, поддержки строительной отрасли в период санитарных ограничений поделились на семинаре представители Молдовы, Беларуси и Узбекистана.

При этом во всех странах предпринимаются примерно одинаковые меры. Как отметил Стасишин, представители всех стран говорили об изменениях законодательства, направленных на улучшение качества строительства, максимально эффективное предоставление земельных участков. "У всех прозвучало, что создается новое качество среды вокруг построенных домов и новое качество среды при комплексном освоении территорий. У всех есть свои социально направленные программы, все не забывают свои категории максимально уязвимых граждан, которые находятся в более сложном экономическом положении, и все понимают, что необходимо иметь баланс спроса и предложения, а спрос стимулировать в том числе мерами господдержки", - отметил замминистра.

Семинар был подготовительным мероприятием перед министерской встречей, которая должна пройти в октябре 2021 года в Женеве.

Также идет подготовка отчета "Жилье 2030", который затронет вопросы повышения доступности жилья в странах региона ЕЭК ООН. Отчет будет включать передовые практики в областях управления жильем, финансов, доступа к земле и наличия земли для жилищного строительства, климатически нейтрального строительства и модернизации жилья.