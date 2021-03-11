Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар снова растут

За неделю со 2 по 9 марта 2021 года цены на большинство продуктов продолжили расти, следует из данных Росстата. Лидером остается мясо кур. В среднем по России они подорожали на 1,7%, а в некоторых регионах рост достиг 5,4%. С начала года мясо птицы подорожало на 8,8%. Цены на яйца куриные в среднем увеличились на 0,9%. В отдельных регионах рост составил 10%. С начала года яйца подорожали на 3,1%.

Рост цен на эти продукты на прошлой неделе вызвал беспокойство властей. Федеральной антимонопольной службе было поручено провести проверку обоснованности такого скачка. Между тем, птицеводы договорились зафиксировать цены на ближайшие два месяца, а Минсельхоз предусмотрел новые меры поддержки для производителей. Рост цен на мясо птицы и яйца больше привычного объясняется подорожанием кормов, а также снижением производства из-за вспышек птичьего гриппа и сокращением поставок импортного инкубационного яйца по той же причине.

Интересно, что за прошлую неделю к птице подтянулась и свинина - она подорожала на 1%. При этом, по словам генерального директора Национального Союза свиноводов России Юрия Ковалева, у производителей сейчас нет возможности повышать цены на свою продукцию, несмотря на рост себестоимости производства в коронакризис на 15-25%. В стране перепроизводство свинины, и новые предприятия продолжают вводиться в эксплуатацию. К тому же до периода майских шашлыков на свинину ожидается невысокий спрос. По словам эксперта, сейчас оптовые цены на свинину находятся на уровне осени прошлого года и ниже, чем летом прошлого года.

Между тем, на прошлой неделе наблюдался рост цен на сахар и подсолнечное масло, хотя на эти продукты до конца первого квартала оптовые и розничные цены зафиксированы. По данным Росстата, цены на сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,4%, на масло подсолнечное - на 0,1%. При этом с начала года масло подорожало на 0,4%, а сахар, напротив, снизился в цене на 2%.

Зато на прошлой неделе после длительного периода роста резко подешевели огурцы и помидоры - на 5,3% и 1,1% соответственно. За счет этого плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,3%. Но продолжили дорожать картофель и морковь - на 2,6%, лук и капуста белокочанная - на 1,2%, яблоки - на 0,3%.

Также выросли цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, говядину и рыбу мороженую - на 0,4%. Баранина, консервы мясные для детского питания, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, крупа гречневая подорожали на 0,3%. Цены на колбасу вареную, масло сливочное, консервы овощные для детского питания, хлеб ржаной, макаронные изделия, печенье, чай черный выросли на 0,2%. Сосиски, сардельки, сыры сычужные, творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) выросли в цене на 0,1%.

Снизились цены на карамель - на 0,2%, а также консервы мясные, конфеты шоколадные и соль - на 0,1%. А вот цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко, сметану, муку пшеничную, пшено, вермишель и водку остались без изменения.

По данным Росстата, со 2 по 9 марта 2021 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года - 101,7%. В феврале годовая инфляция ускорилась до 5,7% в сравнении с 5,2% в январе 2021 года. По мнению аналитиков Банка России, годовая инфляция в феврале почти достигла своего пика, но уже в апреле начнет замедляться. По мнению экспертов ЦБ, такой рост связан с сохранением повышенных текущих темпов роста цен с учетом сезонности. Также сказывается эффект низкой базы февраля 2020 года. В апреле замедление инфляции станет возможным в том числе благодаря уменьшению эффекта переноса в цены ослабления рубля, считают аналитики ЦБ.