Рублев вышел в полуфинал в Дохе, не сыграв ни одного матча

Российский теннисист Андрей Рублев стал полуфиналистом турнира в Дохе. При этом он не провел ни одного матча.

В Катаре россиянин, защищающий чемпионский титул, пропускал первый раунд турнира из-за высокого номера посева.

Во втором круге он должен был играть с французом Ришаром Гаске. Но тот перед матчем снялся с турнира. В четверг Рублев должен был встретиться со своим недавним соперником по финалу в Роттердаме - венгром Мартоном Фучовичем. Но и он отказался от продолжения выступления.

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем матча между первой ракеткой турнира австрийцем Домиником Тимом и испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Напомним также, что на предыдущей неделе Рублев стал победителем престижного турнира в Роттердаме.