С 1 апреля в России могут вырасти социальные пенсии

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,4 %. Средний размер такой пенсии составит более 10 тысяч рублей.

В трехлетнем бюджете Пенсионного фонда России, который был утвержден в прошлом году, индексация социальных пенсий заложена на уровне 2,6%. Но минтруд отмечает, что прожиточный минимум пенсионера, по которому индексируются социальные пенсии, вырос за прошлый год на большую величину. Так, величина прожиточного минимума пенсионера за 2020 год составила 9308 рублей, а в 2019 году - 9002 рубля. Разница между этими величинами составляет 3,4%, на которую минтруд и предлагает проиндексировать социальные пенсии.

Свои предложения ведомство закрепило в проекте соответствующего постановления. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

По подсчетам минтруда, для индексации социальных пенсий из федерального бюджета будет выделено порядка 12,8 млрд рублей. Всего прибавку получат 3,9 млн россиян, это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Как рассказал "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, социальные пенсии в России платят и тем, кто ни одного дня официально не трудился, и тем, кто трудится на себя, не платя налоги.

"Но у таких пенсий есть важная особенность - назначается она на пять лет позднее, чем пенсии страховые. Да и по объему социальная пенсия небольшая и больше похожа на социальное пособие. Данные обстоятельства уже должны служить фактором, который может мотивировать людей все-таки трудиться и зарабатывать себе страховую пенсию", - отмечает сенатор.

После январской индексации на 6,3% средний размер страховой пенсии в России вырос более чем до 17 тысяч рублей. Но во многих регионах благодаря местным надбавкам пенсии выше. Так, самые высокие пенсии традиционно в северных и дальневосточных регионах. В прошлом году, например, средний размер пенсий в Чукотском автономном округе составил более 28 тысяч рублей, в Ненецком - свыше 25 тысяч. На Камчатке получают почти 24,5 тысячи рублей в месяц, в Магаданской области - более 24 тысяч.

Правила формирования страховых пенсий просты: за каждый год стажа (а стаж формируется только в случае, если в этот период работник работал по трудовому договору и работодатель делал ежемесячные отчисления с зарплаты в Пенсионный фонд) начисляется один коэффициент. Поэтому чем больше стаж, тем больше коэффициентов. "Но еще на количество коэффициентов влияет и размер заработка. Например, при получении минимальной заработной платы за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тысяч в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным - 10", - говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. У социальных пенсий иной принцип формирования, так как это другой вид пенсионного обеспечения. Для каждого их вида установлен конкретный размер выплат, которые ежегодно индексируются. После индексации с 1 апреля средний размер страховой пенсии составит 10 183 рубля.