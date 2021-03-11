С деменцией будет бороться ментальная арифметика

В Вологодской области нашли вариант борьбы со старческой деменцией. Здесь решили использовать не медикаментозные способы воздействия, а научные. В Череповце для людей старше 55 лет открыли курсы ментальной арифметики. Проект "Серебряный возраст: думай, действуй, живи!" Института подготовки и переквалификации кадров получил президентский грант в полмиллиона рублей.

В городе металлургов уже давно обучают ментальной арифметике малышей. Дети быстро усваивают приемы, учатся логически мыслить и производить сложные математические действия в уме. По такому принципу работают и со взрослыми - заставляют активно трудиться их мозг, в том числе и на нейротренажерах. Занятия проводит врач-нейролог. Курс рассчитан на три месяца для шестидесяти человек. В основном обучаются женщины, самой старшей - 76 лет.

В программу включили комплекс упражнений по нейростимуляции мозговой активности, варианты ментальной арифметики. Обучающиеся получили учебники и тетради, которые были изданы специально для этого проекта, познакомились с абакусом (а проще говоря, счетами), потренировались в выполнении специальных упражнений на внимание, память и синхронизацию работы обоих полушарий головного мозга.

- Врач сначала провела лекцию об изменениях, которые происходят в головном мозге с возрастом, рассказала, на какие из этих процессов мы можем влиять. Организовали вводную диагностику: проверили уровень аудиальной, визуальной памяти, внимания, скорости мысли. А после окончания курсов участники пройдут диагностику еще раз, - прокомментировала руководитель проекта Варвара Чернышева.