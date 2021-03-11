С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории

Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта МКС с помощью манипулятора. Трансляция велась на сайте НАСА, сообщает РИА Новости.

Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления. Как писали, изначально их хотели отправить на утилизацию с японским грузовиком, но не получилось.

Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили со станции. Это самый тяжелый мусор, выброшенный за все время эксплуатации МКС. Спустя какое-то время платформа сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

До этого со станции тоже, случалось, скидывали громоздкие и тяжелые предметы, хотя и не такие массивные. Так, в июле 2007 года бак с аммиаком массой 640 килограммов отбрасывал американский астронавт Клейтон Андерсон, стоя на манипуляторе SSRMS. В декабре 2018 года с помощью манипулятора с МКС выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны.