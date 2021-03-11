Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"

За Украиной закрепился образ ненадежного в плане инвестиций государства. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он отметил, что украинские чиновники всех "кидают". Из-за этого иностранцы не торопятся поддерживать экономику чужой страны - то есть нет живых денег, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места". "Этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит", - цитирует политика РИА Новости.

Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблема инвесторов в том, что их "обирают до нитки". "Ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", - подчеркнул Саакашвили, который сейчас возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.