Седьмой гол Капризова в сезоне помог "Миннесоте" обыграть "Вегас" в НХЛ

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ нанесла поражение "Вегасу" со счетом 4:3. Российский форвард "дикарей" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

Команды обменялись быстрыми голами. На первой минуте отличился Юэль Эрикссон Эк, а уже на второй Дилан Коглан счет сравнял. После этого до третьего периода наступила голевая "засуха", которую прервал точный бросок Капризова на 42-й минуте. Для россиянина этот гол стал уже седьмым в текущем регулярном чемпионате, в его активе стало 20 очков.

Эрикссон Эк и Карсон Суси вскоре сделали счет 4:1 в пользу "Миннесоты", однако еще две шайбы Коглана сократили отставание до минимума. Но уйти от поражения "Вегасу" не удалось.

В другом матче дня "Эдмонтон" разгромил "Оттаву" - 7:1. Леон Драйзайтль оформил хет-трик, а у проигравших отличился Евгений Дадонов.