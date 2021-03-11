Сербия намерена наладить производство "Спутника V"

Сербия в скором времени собирается наладить производство вакцины "Спутник V", а также заинтересована в приобретении ее дополнительных объемов, сообщили в Минпромторге по итогам переговоров главы российского ведомства Дениса Мантурова с министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.

По словам Дениса Мантурова, Россия постепенно увеличивает производство вакцин и, с учетом соблюдения графика вакцинации российского населения, определяет возможности экспорта "Спутника V" за рубеж.

Ранее, 15 декабря 2020 года, с правительством Сербии был подписан контракт на поставку 2 млн доз вакцины.

Также стороны другие направлений сотрудничества двух стран - авиастроение, железнодорожный транспорт и городскую инфраструктуру. Например, сейчас российские компании проводят консультации о формате участия в проекте создания в сербской столице системы внутригородского пассажирского движения "Белградский диаметр", напомнили в Минпромторге.