Силуанов: Бизнесу нельзя создавать "суперльготные" условия

Бизнесу при инвестировании нельзя создавать "суперльготные" условия, перекладывая его риски на государство. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина по инвестиционной активности.

"Инструментов масса, надо ими пользоваться. Но, на наш взгляд, не нужно делать условия совсем суперльготные, которые бы совсем, полностью снимали риски с бизнеса. Полностью перекладывать риски на государство, наверно, надо к этому относиться очень выверенно, осторожно", - сообщил Силуанов (цитата по ТАСС).

Министр финансов при этом уточнил, что разделение рисков между государством и бизнесом возможно только в проектах, в которых государство "крайне заинтересовано".