Силуанов рассказал, в какие проекты пойдут деньги из ФНБ

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) необходимо вкладывать в те проекты, которые дадут на один рубль государственных средств минимум пять рублей частных инвестиций. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина по инвестиционной активности.

"Мы сейчас предложили, чтобы на рубль ФНБ мы могли бы привлекать не менее пяти рублей частных инвестиций и более. И тогда это будет синергия. И тогда, действительно, мы можем говорить о том, чтобы задействовать и частные инвестиции, и стимулировать новые проекты, новые рабочие места. И этот инструмент будет работать в этом году, мы уже готовы с ним работать", - сказал Силуанов (цитата по РИА Новости).

Министр финансов уточнил, что ФНБ согласно законодательству теперь может быть задействован как источник для инвестирования, поскольку его объем превысил 7% ВВП.

По данным Минфина, к 1 марта объем ФНБ составлял 13,552 трлн рублей, одновременно его ликвидная часть - 8,687 трлн рублей (7,5% прогнозируемого на 2021 год объем ВВП).