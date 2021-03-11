Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Сергею Тихановскому

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, задержанного в мае прошлого года в Гродно и находящегося под стражей.

Как передает Sputnik.by, блогеру и супругу оппозиционерки Светланы Тихановской предъявлены окончательные обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса республики - за организацию массовых беспорядков, разжигание общественной вражды, воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии и нарушение общественного порядка.

В общей сложности Тихановскому грозит 15 лет тюрьмы. В частности, ему вменяют в вину организацию массовых беспорядков после выборов и призывы к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, как на местах, так и через соцсети. Показания в Следственном комитете дала и глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина, заявившая о том, что в ее адрес поступали угрозы.

К делу приобщили около семи десятков экспертиз, допросы других свидетелей и обвиняемых, видеозаписи и материалы переписки со 160 гаджетов, изъятых в ходе следствия.