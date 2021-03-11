Снят фильм о светлых страницах Русско-японской войны

В японской деревне Ваки есть музей, где рассказывают, как местные жители спасли терпящих бедствие российских моряков во время Русско-японской войны. До сих пор каждый год крестьяне вспоминают эту светлую страницу российско-японских отношений более чем столетней давности и устраивают "Росиа мацури" - "Русский праздник" с песнями, танцами и деревенской ярмаркой. При поддержке Российского исторического общества об этой удивительной истории сняли фильм "Иртыш". Почему японцы так берегут память о русских моряках, рассказал "РГ" директор фонда "История отечества" Константин Могилевский.

Константин Ильич, при чем здесь Иртыш?

Константин Могилевский: Так назывался один из уцелевших во время Цусимского сражения в 1905 году транспортный корабль. Из 38 судов русской эскадры погибло более 20, были убиты 5 тысяч русских матросов и офицеров. В первый день сражения и "Иртыш" получил пробоину в носовой части, 14 человек экипажа погибли, 35 получили ранения. Капитан корабля планировал тихим ходом вдоль японского побережья добраться до Владивостока, но вскоре выяснилось, что корабль тонет. Было решено пришвартоваться к японскому берегу...

Представляю, какой переполох поднялся в деревне…

Константин Могилевский: Да, но моряки всячески старались показать, что потерпели крушение и просят помощи. Местные бросились в воду и спасли весь русский экипаж. А "Иртыш", не спустив флага, ушел под воду… Позже команда была по линии Красного креста переписана и после войны передана русским властям: живые и здоровые моряки вернулись домой.

Откуда пришла идея фильма?

Константин Могилевский: Ко мне обратился историк и председатель Совета Ассоциации тверских землячеств Сергей Спиридонов. Он занимается изучением жизни и судьбы святителя Николая Японского, который перевел на японский язык Священное писание и основал Православную церковь в Японии. Японские коллеги попросили его помочь в поиске потомков экипажа транспорта "Иртыш". Дело в том, что списки команды по линии Красного Креста сохранились. И для жителей деревушки Ваки, которая сейчас является районом крупного города, событие по спасению русских моряков оказалось очень значимым и символичным. Ну представьте себе, идет война, появляется какое-то судно, вроде вражеское, но люди руководствуются исключительно заповедью моряка и нормального человека: спасать терпящих кораблекрушение. И эта история более ста лет хранится в памяти жителей, почитается и бережется. Например, они хранят некоторые вещи, которые сами русские моряки подарили своим спасителям. Бушлат, котелок, коробочка с каменной солью...

Удалось найти потомков моряков? Наверное, это очень сложно, если есть только список с ФИО, воинскими званиями и должностями?

Константин Могилевский: Да, однако мне повезло. Я стал листать список Красного Креста и наткнулся на фамилию Родзянко. Фамилия редкая. В русской истории известен один Родзянко - Михаил Владимирович, председатель IV Государственной Думы. Я знал, что его правнук, Алексей Олегович, имеет американское гражданство, поскольку родился в США, но живет и работает, в основном, в России. Оказалось, что офицер транспорта "Иртыш" - его двоюродный дед. Так случилось, что за пять минут нам удалось найти одного потомка участника той истории.

Необычная история для очень сложных российско-японских отношений…

Константин Могилевский: Поэтому РИО совместно с посольством Японии в России при поддержке Японского бизнес-клуба провели сначала круглый стол на эту тему. Потом появился фильм. К слову, на круглом столе вручили Алексису Родзянко копию карточки с информацией о Владимире Родзянко из картотеки Красного Креста. А Огава Масако, потомок одного из жителей деревни, специально прилетела из Японии, чтобы принять участие в круглом столе. Реликвию - коробочку с каменной солью - она передала в РИО. Очень трогательный жест.

Думаю, что история эта очень важна: привычка к человеколюбию мало зависит от политики и отношений между странами.