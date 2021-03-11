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11.03.2021 16:51
Рубрика: Общество

Собянин открыл новое здание культурно-досугового центра в Строгине

Текст: Любовь Проценко
В рамках программы "Мой район", стартовавшей 2018 году, преображается не только центр столицы, но и так называемые спальные районы. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл, например, новое здание клуба "Современник" в Строгине. Коренные жители района помнят, что прежде на этом месте располагался кинотеатр "Таджикистан".

Построенный в 1982 году он не был таким уж и старым. Но вскоре наступили 90-е годы, когда москвичам, как и всей стране, стало не до кино. Залы, где еще недавно крутили фильмы, заняли множество торговых точек. Арендаторы менялись один за другим, ремонтировать помещения никому не приходило в голову. И когда в 2014-м году у властей дошли руки до "Таджикистана", стало очевидно, что разрушающееся здание проще снести и построить на этом месте новое, но уже соответствующее требованиям современного культурного центра.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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И вот новостройка готова. В фасадах, отделанных панелями под белую сосну и темный орех, а так же черным мрамором, местные жители легко узнают привычный для них образ "Таджикистана". Такая же прямоугольная арка центрального входа, только теперь с огромным мультимедийным экраном, на котором анонсируются предстоящие мероприятия. Но начинка совсем другая: одна половина центра, разделенного 80- метровой "крытой улицей" отдана под зрелища - кино, концерты, выставки и так далее, а другая - под клубную работу.

Открывая новый центр, Собянин сказал: "К сожалению, еще не во всех районах есть такие центры, мы их только потихоньку формируем. Порядка 10 старых ДК уже реконструировали, реконструируем и старые кинотеатры. Вместо них, совершенно убитых, появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами. Так, практически в половине районов Москвы появились неплохие общественные и культурные центры".

Клубу же "Современник", который празднует здесь новоселье, уже три десятка лет. Но разбросан он был до сих пор в небольших помещениях на первых этажах жилых домов по десяти адресам. Пока в нем работали 33 кружка и секции, из которых 12 - бюджетные. Условия, которые он получил сейчас, позволят увеличить их количество как минимум вдвое. С учетом мнения горожан одним из главных направлений деятельности клуба станет современная хореография. Заниматься ею смогут и профессионалы танцевального искусства, и те, кто только начинает заниматься, - как взрослые, так и дети. Для этого есть два зала со станками, специальным напольным покрытием и зеркалами. При необходимости их легко трансформировать в один большой бальный зал.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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У руководителя клуба Егора Дружинина в новом здании появилась возможность реализовать и свой уникальный проект "Школа исполнительского мастерства". В его рамках он намерен объединить отдельные кружки и студии в единую систему подготовки к работе на профессиональной сцене. Ученики этой школы будут обучаться так же танцу, вокалу, основам театрального и циркового искусства.

Будут в "Современнике" и другие возможности для проведения досуга. Например, в компьютерном классе можно заняться робототехникой, web- дизайном и моделированием, в музыкальных классах - научиться играть на разных инструментах, в студии живописи - рисовать, а в поделочной мастерской - освоить гончарное дело или резьбу по дереву и керамике.

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