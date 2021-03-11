Сергунина: 45 команд из Москвы и Подмосковья примут участие в соревнованиях по робототехнике среди школьников

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 13 и 14 марта впервые пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область. В столичном регионе ранее они проводились отдельно для москвичей и жителей Подмосковья.

"Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания", - сообщила заммэра Наталья Сергунина на портале mos.ru.

Среди участников - дети и подростки в возрасте от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки Москвы. В их числе "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" Московского финансово-юридического университета. Гостями отборочного этапа станут команды из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды. Они проверят свои силы вне конкурсной программы.

Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Также победители и участники получат кубки и медали. Выступления будет оценивать экспертное жюри с судьями из Красноярска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Сочи и Московского региона.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru