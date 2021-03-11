Сергунина: 45 команд из Москвы и Подмосковья примут участие в соревнованиях по робототехнике среди школьников

Новости

Чернышенко: К системе ГТО присоединились 14,5 млн россиян 08:23
В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС 08:14
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет 07:37
Назван необычный симптом сердечного приступа 07:25
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом" 07:10
Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США 06:26
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V" 05:36
Протестующие сожгли несколько автомобилей во французском Лионе 04:25
На Дальнем Востоке создана единая авиакомпания 03:55
Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ 03:34
Тесты на COVID-19 могут быть отрицательными из-за особенностей вируса 02:50
Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса 01:57
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Сибири и на Дальнем Востоке 01:30
Месси не реализовал пенальти в матче с "ПСЖ" 00:07
Госсекретарь США признал, что "Северный поток 2" почти достроен 10.03.2021
Норвегия отозвала апелляцию на лишение Клебо "золота" в марафоне на ЧМ 10.03.2021
Росконгресс, Россотрудничество и два АНО помогут в подготовке 300-летия РАН 10.03.2021
Федерер выиграл первый после травмы матч 10.03.2021
При обстреле со стороны ВСУ погиб боец ДНР 10.03.2021
Панарин вернулся к тренировкам в "Нью-Йорк Рейнджерс" 10.03.2021
В Армении назначен врио начальника Генштаба 10.03.2021
Посольство РФ обвинило Лондон в связи с антироссийской кампанией в СМИ 10.03.2021
На МКС завершены работы по герметизации трещины 10.03.2021
Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову 10.03.2021
Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании 10.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 07:52
Рубрика: Власть

Сергунина: 45 команд из Москвы и Подмосковья примут участие в соревнованиях по робототехнике среди школьников

Текст: Любовь Проценко
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 13 и 14 марта впервые пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область. В столичном регионе ранее они проводились отдельно для москвичей и жителей Подмосковья.

"Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания", - сообщила заммэра Наталья Сергунина на портале mos.ru.

В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом

Среди участников - дети и подростки в возрасте от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки Москвы. В их числе "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" Московского финансово-юридического университета. Гостями отборочного этапа станут команды из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды. Они проверят свои силы вне конкурсной программы.

Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Также победители и участники получат кубки и медали. Выступления будет оценивать экспертное жюри с судьями из Красноярска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Сочи и Московского региона.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада