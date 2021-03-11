"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК

Московский "Спартак" обратился к президенту Российского футбольного союза с просьбой объяснить, почему накануне матча против "Динамо" Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не отменил желтую карточку спартаковца Самюэля Жиго, а в случае с динамовцем Даниилом Фоминым принял противоположное решение.

В четверг на заседании КДК РФС была оставлена в силе желтая карточка Жиго, которую он получил в матче против "Краснодара" и из-за которой не сможет сыграть с "Динамо" из-за дисквалификации. При этом в ответ на аналогичные обращения "Динамо" и ЦСКА КДК РФС принял решение об отмене карточек Даниила Фомина и Марио Фернандеса, которые теперь смогут выйти на поле в следующем туре.

"Спартак" опубликовал обращение к главе РФС.

"Уважаемый Александр Валерьевич! Футбольный клуб "Спартак" (Москва) вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС. В частности, была отменена желтая карточка футболиста "Динамо" Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против "Тамбова". Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со "Спартаком". При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок "Спартака" получил во встрече с "Краснодаром", отменено не было. Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно - во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов", - говорится в обращении "Спартака".